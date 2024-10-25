Sayısal Bölümler Nelerdir? 2 ve 4 Yıllık Sayısal Bölümler ve Meslekler

2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve meslekler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak, sayısal alandan üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hedef belirlemesine büyük katkı sağlayacaktır. Sınava hazırlanırken en önemli unsurlardan biri de meslek ve ona uygun bölüm seçmek olduğu için öğrenciler özellikle kendi alanlarına uygun bölümlere dair araştırmalar yapmaktadır. Bu hususta sıklıkla sayısal bölümler nelerdir sorusunun yanıtları incelenmektedir.

2 Yıllık Sayısal Bölümler Nelerdir?

Henüz lise öğrenimi sırasında öğrencilerin başarı ve ilgi durumuna göre seçtikleri alanlar vardır. Bu alanlar arasında en sık seçilenlerden biri de sayısaldır. Sayısalcı olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler sayısal bölümlerden hangileri 2 yıllık merak etmektedir. 2 yıllık sayısal bölümler ve meslek dalları şunlardır;

Anestezi

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Harita ve Kadastro

İlk ve Acil Yardım

Makine

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mekatronik

Metalurji

Radyoterapi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Web Tasarım ve Kodlama

4 Yıllık Sayısal Bölümler Nelerdir?

Sayısal alan okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öncelik olarak 4 yıllık bölümleri tercih etmektedir. Tercih yapmadan evvel sayısal 4 yıllık bölümler hakkında bilgi sahibi olmak meslek seçiminde çok önemli bir etken olduğu için öncelikle bölümler nelerdir, kaç yıllıktır araştırılmalıdır. Sayısal alan 4 yıllık bölümler ise şunlardır;

Tıp

Diş Hekimliği

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği (İlköğretim Matematik Öğretmenliği dahil)

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Genetik ve Biyomühendislik

Harita Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık

Hemşirelik

İstatistik

Jeoloji Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Peyzaj Mimarlığı

Şehir ve Bölge Planlama

Uçak Mühendisliği

Veterinerlik

Yazılım Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Aktüerya

Adli Bilişim Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Gıda Mühendisliği

Kimya

Biyoloji