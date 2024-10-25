Sayısal Bölümler Nelerdir? 2 ve 4 Yıllık Sayısal Bölümler ve Meslekler

2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve meslekler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak, sayısal alandan üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hedef belirlemesine büyük katkı sağlayacaktır. Sınava hazırlanırken en önemli unsurlardan biri de meslek ve ona uygun bölüm seçmek olduğu için öğrenciler özellikle kendi alanlarına uygun bölümlere dair araştırmalar yapmaktadır. Bu hususta sıklıkla sayısal bölümler nelerdir sorusunun yanıtları incelenmektedir.
Henüz lise öğrenimi sırasında öğrencilerin başarı ve ilgi durumuna göre seçtikleri alanlar vardır. Bu alanlar arasında en sık seçilenlerden biri de sayısaldır. Sayısalcı olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler sayısal bölümlerden hangileri 2 yıllık merak etmektedir. 2 yıllık sayısal bölümler ve meslek dalları şunlardır;
Anestezi
Bilgisayar Programcılığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi Makineleri İşletme
Gemi İnşaatı
Harita ve Kadastro
İlk ve Acil Yardım
Makine
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mekatronik
Metalurji
Radyoterapi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Web Tasarım ve Kodlama
Sayısal alan okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öncelik olarak 4 yıllık bölümleri tercih etmektedir. Tercih yapmadan evvel sayısal 4 yıllık bölümler hakkında bilgi sahibi olmak meslek seçiminde çok önemli bir etken olduğu için öncelikle bölümler nelerdir, kaç yıllıktır araştırılmalıdır. Sayısal alan 4 yıllık bölümler ise şunlardır;
Tıp
Diş Hekimliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği (İlköğretim Matematik Öğretmenliği dahil)
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Genetik ve Biyomühendislik
Harita Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık
Hemşirelik
İstatistik
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Uçak Mühendisliği
Veterinerlik
Yazılım Mühendisliği
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Aktüerya
Adli Bilişim Mühendisliği
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Beslenme ve Diyetetik
Gıda Mühendisliği
Kimya
Biyoloji
Fizik