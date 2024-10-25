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Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:20 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:21

Sayısal Bölümler Nelerdir? 2 ve 4 Yıllık Sayısal Bölümler ve Meslekler

Üniversiteye hazırlanan gençler öncelik olarak kendi alanları olan bölümler hakkında detaylı bilgi edinmelidirler. Meslek seçiminde çok büyük rol oynayan fakülte bölümlerini araştırılırken sıklıkla sayısal bölümler nelerdir sorusu gündeme gelmektedir. Alan olarak sayısal tercih eden öğrenciler 2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve meslekler hakkında mutlaka detaylı bilgi edinmelidirler.

Sayısal Bölümler Nelerdir? 2 ve 4 Yıllık Sayısal Bölümler ve Meslekler

2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve meslekler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak, sayısal alandan üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hedef belirlemesine büyük katkı sağlayacaktır. Sınava hazırlanırken en önemli unsurlardan biri de meslek ve ona uygun bölüm seçmek olduğu için öğrenciler özellikle kendi alanlarına uygun bölümlere dair araştırmalar yapmaktadır. Bu hususta sıklıkla sayısal bölümler nelerdir sorusunun yanıtları incelenmektedir.

2 Yıllık Sayısal Bölümler Nelerdir?

Henüz lise öğrenimi sırasında öğrencilerin başarı ve ilgi durumuna göre seçtikleri alanlar vardır. Bu alanlar arasında en sık seçilenlerden biri de sayısaldır. Sayısalcı olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler sayısal bölümlerden hangileri 2 yıllık merak etmektedir. 2 yıllık sayısal bölümler ve meslek dalları şunlardır;

  • Anestezi

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Deniz Ulaştırma ve İşletme

  • Eczane Hizmetleri

  • Elektrik

  • Evde Hasta Bakımı

  • Fizyoterapi

  • Gemi Makineleri İşletme

  • Gemi İnşaatı

  • Harita ve Kadastro

  • İlk ve Acil Yardım

  • Makine

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Mekatronik

  • Metalurji

  • Radyoterapi

  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

  • Yaşlı Bakımı

  • Web Tasarım ve Kodlama

4 Yıllık Sayısal Bölümler Nelerdir?

Sayısal alan okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öncelik olarak 4 yıllık bölümleri tercih etmektedir. Tercih yapmadan evvel sayısal 4 yıllık bölümler hakkında bilgi sahibi olmak meslek seçiminde çok önemli bir etken olduğu için öncelikle bölümler nelerdir, kaç yıllıktır araştırılmalıdır. Sayısal alan 4 yıllık bölümler ise şunlardır;

  • Tıp

  • Diş Hekimliği

  • Makine Mühendisliği

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • İnşaat Mühendisliği

  • Kimya Mühendisliği

  • Fizik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • Matematik Öğretmenliği (İlköğretim Matematik Öğretmenliği dahil)

  • Fizik Öğretmenliği

  • Kimya Öğretmenliği

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği

  • Biyoloji Öğretmenliği

  • Biyomedikal Mühendisliği

  • Çevre Mühendisliği

  • Maden Mühendisliği

  • Nükleer Enerji Mühendisliği

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  • Genetik ve Biyomühendislik

  • Harita Mühendisliği

  • Mimarlık

  • İç Mimarlık

  • Hemşirelik

  • İstatistik

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Peyzaj Mimarlığı

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Uçak Mühendisliği

  • Veterinerlik

  • Yazılım Mühendisliği

  • Astronomi ve Uzay Bilimleri

  • Aktüerya

  • Adli Bilişim Mühendisliği

  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

  • Beslenme ve Diyetetik

  • Gıda Mühendisliği

  • Kimya

  • Biyoloji

  • Fizik

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Sayısal Bölümler Nelerdir? 2 ve 4 Yıllık Sayısal Bölümler ve Meslekler
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