Sayısal Dersler - 10, 11, 12. Sınıf ve AYT Sayısal Dersleri Nelerdir?

Sayısal dersler ya da sayısal bölüm dersleri, tüm eğitim kademelerinde önemli olmanın yanında özellikle lise kademesinde önemlidir. Lise kademesinde özellikle üniversite sınavı hazırlıkları için önemlidir. Liseden itibaren TYT ve AYT sınavlarında sayısal derslerin neler olduğu ve sayısalda hangi dersler var, üniversiteye hazırlanan öğrencileri fazlasıyla ilgilendirmektedir. 11. sınıf sayısal dersleri olmak üzere AYT sayısal dersleri de sınav hazırlıklarının başını çekmektedir. Kimya, geometri, fizik, biyoloji ve matematik olarak sayabileceğimiz alan derslerinden oluşmaktadır.

Sayısal Dersler

Bazı sayısal derslerin temeli ilkokulda atılmaya başlamaktadır. Yapılandırmacı eğitim sisteminden ötürü bu dersler artan bir yoğunlukta kademe kademe artmaktadır. Temel matematik işlemleriyle başlayan sayısal dersler ilkokulda matematik ve fen bilgisi adı altında toplanırken, bu dersler kademe ilerledikçe de konu alanı da artmaktadır.

Sayısal dersler ilkokulda matematik dersi ile başlar. Daha sonra kademe arttıkça matematik dersinin konu alanı da artmaktadır. Ortaokulda matematik dersi ve fen bilgisi dersi sayısal olarak nitelendirilir. Lise geçince fen bilgisi dersi kendi içinde fizik, kimya, biyoloji derslerine ayrılır. Matematik yine başlı başına bir ders iken onun yanına geometri dersi de katılmaktadır.

Sayısal Bölüm Dersleri

Sayısal bölüm dersleri lisede matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 5 tanedir. Bu derslerin 9.sınıftaki konuları TYT(Temel Yeterlilik) sınavında sorulurken; 10, 11, 12.sınıf sayısal dersleri AYT( Alan Yeterlilik Sınavı) sınavında sorulmaktadır.

9.sınıftan itibaren var olan sayısal dersler şunlardır:

Kimya, Biyoloji, Matematik, Fizik, Geometri

11.Sınıf Sayısal Dersleri

11.sınıf sayısal dersleri Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ders saatleri verilerek belirtilmiştir. Bunlar:

• Seçmeli Matematik – 6 DERS SAATİ

• Seçmeli Fizik – 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Kimya – 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Biyoloji – 4 DERS SAATİ

Sayısal derslerin yanında 11. sınıf eşit ağırlık dersleri şunlardır:

• Seçmeli Matematik– 6 DERS SAATİ

• Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi– 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Coğrafya– 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı– 3 DERS SAATİ

• Seçmeli Drama– 1 DERS SAATİ