Sayısalcılar bu yıl avantajlı sözelciler temkinli olmalı

8-9 Haziran'da düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca aday için 2 Ağustos'a kadar sürecek tercih dönemi başladı. 2.7 milyondan fazla aday tercih yapmaya hak kazandı. Tercihteki en önemli kriter sonuç belgenizde yazan başarı sıralamaları. Peki bu başarı sıralamaları kullanırken nelere dikkat edilmeli? Farklı puan türlerindeki tercihlerde kriterler ne olmalı? İşte tüm detaylar:Gazetecilik, Türk dili ve edebiyatı, halkla ilişkiler gibi programlara yerleşmek için kullanılan SÖZ puan türünde bir bölüme yerleşmek isteyen adayların oldukça temkinli olması gereken bir yıl. Zira YKS'deki sözel derslerin doğru ortalamaları geçen yıla göre arttığı için SÖZ puan türünde başarı sıralamaları beklenilenden daha düşük geldi. Öte yandan üniversitelerdeki kontenjanların düşürülmesi de sözelciler için dezavantajlı bir durum yarattı. Geniş aralıkta bir liste hazırlayın. Kendi başarı sıralamanızın yüzde 70'e varan aşağıdaki bölümlere listenizin son sıralarında mutlaka yer verin.Tıp, eczacılık ve mühendislik programlarına yerleşmek için kullanılan SAY puan türünde bir bölüme girmek isteyen adaylar için bu yıl avantajlı oldu. Çünkü YKS'deki matematik sorularının zor olması Türkiye genelinde ortalamaları düşürdü. Bu durum SAY puan türündeki başarı sıralamalarını geçen yıla göre yükseltti. Sayısalcılar tercih listesi oluştururken kendi başarı sıralamalarının yüzde 50 üstündeki sıralamalardan başlayabilirler. Örneğin 100 bininci sıralamadaki bir aday 50 binlerden tercihlerini oluşturmaya başlayabilir.Sözelciler kadar olmasa da benzer bir tablo EA puan türündeki adaylar için de geçerli. Hukuk, işletme, psikoloji gibi bölümleri hedefleyen adayların da tercih listesi aralığını geniş tutmasında yarar var. Çünkü bu bölümlerde de kontenjan azaltılması yapıldı. DİL puanından YKS'ye girenler de bu yıl geçen yıla göre daha avantajlı. Listelerinde daha üst sıralarından başlayabilirler.