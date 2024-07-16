Sayısalcılar sevindi sözelciler üzüldü

8-9 Haziran'da düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında yapılacak. Sonuç belgelerindeki başarı sıralamaları adayları şaşırttı. Çünkü 2024 YKS geçen yıla göre daha zor ve seçici bir sınavdı. Bu nedenle geçen yıl sınava giren bir adayla aynı netleri çıkaran öğrencilerin bu yıl daha yüksek başarı sıralamaları elde etmeleri bekleniyordu. ÖSYM'nin yayımladığı istatistiklere göre göre YKS'deki sözel derslerin doğru ortalamaları geçen yıla göre arttı. Örneğin Temel Yeterlilik Testi'ndeki Türkçe sınavının doğru ortalamaları geçen yıl yüzde 50.1 iken bu yıl yüzde 53.6 oldu. Alan Yeterlilik Testi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı sınavının ise doğru ortalamaları geçen yıl yüzde 24 iken bu yıl 24.7'ye yükseldi. Bu nedenle adaylar SÖZEL (SÖZ) puan türünde beklenilen başarı sıralamalarını elde edemedi. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt "2023'te 246 puan alan aday 414 bin 727'nci olurken, aynı puanı alan aday 2024'te 457 bin 928 sıralamada yer almış" dedi.Öte yandan sınava SAYISAL (SAY) puan türünden adaylar oldukça yüksek başarı sıralamaları elde etti. 2023'te 455 puan alan aday 11 bin 518'inci olurken, 2024'te 454 puan alan 6 bin 417'nci sırada yer aldı. 360 puan alan 2023'te 93 bin 874. Sınava EŞİT AĞIRLIK (EA) puan türünde girenler de bu yıl avantajlı sonuçlar elde etti. 311 puan alan aday 2023'te 120 bin 246'ıncı olurken, 315 puan alan aday bu yıl 79 bin 555'inci oldu. Sınava Yabancı Dil (YDT) türünden katılan adaylar da geçen yıla göre daha yüksek başarı sıralamaları yakaladı.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'de üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını, 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını bildirdi. Ersoy, büyük bir sabır ve gayret göstererek başarı sağlayan adayları tebrik ederek, "Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz" dedi.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Yüksekeğitim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrenciler, aileleri ve eğitim öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.ANKARAÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul birinciliği bilgisinde eksik veya hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi. Okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri gerekiyor. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.ANKARAGaziantepİl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin, Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencisi kızı Ayşe Tuğçe Tepe, tüm sorulara doğru yanıt verdi. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ise 3 yanlışı olan Tepe, 498.364 puan alarak ülke genelinde dördüncü oldu./SABAHRize'deÖzel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Fatih Emre Düzcan'da (17) YKS birincileri arasında yer aldı. Eğitim hayatı boyunca hedefe odaklandığını belirten Düzcan, "Sosyal yaşantımdan taviz vermedim, disiplinli ve programlı çalıştım. Dersi derste dinledim ve başardım. Kendime belirlediğim hedef doğrultusunda hareket ettim. Galatasaray veya Boğaziçi Üniversitesinde hukuk okumak istiyorum" dedi./SABAHSınavalanlarına göre bu yılki birincileri açıklayan Ersoy TYT birincimiz Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç, AYT birincileri eşit ağırlıkta Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, sayısalda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, sözel alanında ise Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci olmuştur" dedi. Yabancı Dil Testi birincilerini de paylaşan Ersoy; Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Rusça'da ise Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar'ın birinci olduğunu açıkladı.