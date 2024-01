Saz Nasıl Çalınır? Saz Çalmak Ne Kadar Zamanda Öğrenilir, Zor Mu Kolay Mı?

Türk kültürünün en önemli müzik aletleri arasında yer alan saz farklı yaş gruplarının ilgi gösterdiği önemli enstrümanlardandır. En temel çalgılar arasında bulunmasının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerinin çalınabilmesinde önemli bir rol üstlenir. Hem okullarda hem müzik merkezlerinde bu enstrüman için birçok kişi eğitim almayı düşünmektedir. Ancak eğitim öncesinde saz nasıl çalınır, zor mu kolay mı sorularının yanıtı bilinmelidir.

Saz Nasıl Çalınır?

Saç çalmaya merakı olan kişilerin öğrenmeye başlamadan önce sazın yapısı, özellikleri ve daha birçok konuda teorik bilgiyi öğrenmesi gerekir. Enstrümanı tanımanın yanı sıra tarihini bilmek de eğitimler sırasında üzerinde durulan konular arasında bulunur. Saz notaları ise sazın kısa saplı ve uzun saplı olmasına göre değişebilir. Sap kısmında bulunan perdelerden geçen saz telleri sayesinde notalar elde edilir. Bu da sazın türü ve sap uzunluğu ile yakından ilgilidir. Sazlar hakkında ise şunlar söylenebilir:

Kısa sap sazlarda 19 perde bulunur.

Uzun sap olanlarda ise 23 perde vardır.

Bağlama telleri ise 3'e ayrılır. Bir adet ikili, iki tane de üçerli gruptan oluşurlar.

Alt grupta la grubu teller yer alır.

Orta grupta ise re grubu teller bulunur.

Üst grupta ise mi grubu teller bulunmaktadır.

Bunlara bakılarak uzun sağlı olan sazlarda sol notaları orta tellerde re notaları bulunmaktadır. Alt tellerde ise do- mi- fa- la- si notaları yer alır. Kısa saplı olanlarda ise üst tellerde do- la- re notaları bulunur. Orta tellerde do- si- la- sol notaları yer almaktadır. Alt tellerde de do- re- la- si- sol- fa- mi notaları bulunmaktadır.

Saz Çalmak Ne Kadar Zamanda Öğrenilir?

Saz çalmayı öğrenmek birçok kişinin aklında olsa da öğrenilmesinin zorluk derecesi birçok kişiyi düşündürmektedir. Bu bakımdan ilgi duyan kişilerin aldıkları derslerin saatine ve niteliğine göre kısa sürede öğrenebilmeleri mümkündür. Aynı zamanda ilgi derecesi de öğrenme sürecini etkileyen faktörler arasındadır. İyi tutuş şekli, sabırlı olmak ve her şeyden önemlisi bol pratik yapmak birkaç ay içerisinde ilerlemeye yardımcı olacaktır.