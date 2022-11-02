SCÜ’de tazelenme üniversitesi açıldı

SCÜ Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki (SHMYO) açılışında ilk sözü alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nin hem Sivas, hem SCÜ için yeni bir model olduğunu söyleyerek, Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan bu projeyi önemsediğini belirtip, tüm katılımcılara başarılar diledi.





Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hastaoğlu ise toplumun ileri yaştaki bireylerine karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, üniversitenin, hayırlara vesile olmasını diledi.





Tazelenme Üniversitesi, belirlenen çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan dört yıllık bir yetişkin eğitim modeli olup, Tazelenme Üniversitesi ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor. Ayrıca, Tazelenme Üniversitesinde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle Üniversite kampüslerinde aynı ortamda buluşması ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor