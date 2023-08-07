Sebaste Antik Kenti Nerede? Sebaste Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Roma İmparatorluğu'nda en önemli şehirlerden olan Sebaste antik kenti nerede diye araştırmak, gitmeden önce yapılması gerekenlerin başında gelir. Bu antik şehir en güzel zamanlarını Bizans döneminde yaşamıştır. Piskoposluğun merkezi olmayı başaran Sebaste, bu açıdan dini bir öneme de sahiptir. Turistlerin öğrenmesi gerekenler ise Sebaste Antik Kenti'ne nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi şehirde ve hangi medeniyete ait ile ilgili detaylardır.

Sebaste Antik Kenti Nerededir?

Bazilikaların, agora duvarının, amfi tiyatronun ve nekropol alanının bulunduğu Sebaste Antik Kenti, Ege'nin gözde tatil merkezleri arasında yer alan Uşak ve Mersin'in arasında bulunur. Uşak'a bağlı Sivaslı ilçesine ortalama 2 kilometre uzaklıktadır ve il merkezine ise 35 km bir mesafededir. Mersin'e ise 55 km mesafede bulunur ve Silifke yönündedir. Şehir, Roma İmparatoru Augustus tarafından M. Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. "Elaiussa Sebaste" adıyla anılan şehrin isminin anlamı ise zeytin demektir. Bu ismin verilmesinin esas nedeni ise bulunduğu topraklar üzerinde çok sayıda zeytin bahçesinin yer almasıdır. Sebaste, en ihtişamlı zamanlarını ise Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yaşamıştır. Günümüzde birçok ziyaretçinin ilgisini çekmeyi başaran bu tarihi lokasyona gitmek için tercih edilebilecek alternatifler bulmak kolaydır.

Sebaste Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Bir zamanlar Kilikya'nın en önemli antik liman kentlerinden biri olan Sebaste'ye ulaşmak, günümüzde oldukça kolay ve rahattır. Bunun için yapılması gereken ilk iş, hangi ulaşım aracının kullanılacağına karar vermektir. Şehir dışından gideceklerin, uçak veya şehirlerarası otobüs hatlarına bilet alması yeterlidir. Bunun için Sebaste Antik Kenti'ne giden Mersin-Antalya şehirlerarası otobüs hatları ya da Mersin-Silifke minibüsleri kullanılabilir. Mersin-Antalya karayolunun tam üzerindeki bu antik kent, ulaşımı oldukça kolay bir ören yeridir. Herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla giriş yapılabilir.