Sebat Ne Demek? Sebat Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Sebat Ne Demek?

Sebat, genellikle sebat etmek deyimi içinde kullanılan bir sözcüktür. Her ne kadar yaygın kullanılan bir terim olsa da bir kısım insanlar bunun anlamını bilmeyebilir. Bu kelimenin anlamı ile ilgili Türk Dil Kurumu sözlüğünde de gerekli bilgi mevcuttur. Bu kaynaklarda sebat, "bir işin sonuna kadar uygulanması ya da sürdürülmesi" olarak tanımlanır. Söz konusu tanımdan yola çıkarak sebatı, bir işin gerçekleşmesi için yeterince sabır göstermek olarak da ifade edebiliriz.

Sebat Etmek Ne Demek?

Sebat kelimesi Türkçede daha çok sebat etmek deyimi şeklinde kullanılır. Bu deyim her kesimden insanlar tarafından sıklıkla kullanılır. Sebat etmek, bir işin yapılması esnasında sabır göstermeyi ifade eder. Bir bıkkınlık ya da yorgunluk yaşansa bile yılmadan işin üzerine gidilmelidir. Sebat etmek deyimi ile ilgili örnekler incelenerek bu terimin daha iyi şekilde anlaşılması sağlanabilir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.