Sebep Eş Anlamlısı Nedir? Sebebin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe dilinin en zengin ve en çeşitli yanlarından bir tanesi de; dilimiz içerisindeki eş anlamlı kelimelerin fazlaca olmasıdır. Sebebin eş anlamı olan sözcük de, pek çok kelimede olduğu gibi, TDK tarafından tanımlanmıştır. Sebep eş anlamlısı, cümle içinde kullanımı ile birlikte; en doğru şekilde ifade edilerek, cümle içerisindeki anlamını kaybetmeden hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sabit kalacaktır.

Sebep Eş Anlamlısı Nedir?

Sebep kelimesinin eş anlamlısı, genel kanı ile; neden sözcüğüdür. Neden ve sebep kelimeleri eş anlamlı iki kelimedir ve iki sözcük de hangi cümlede kullanılır ise aynı anlamı taşıyacaktır. Sebep kelimesinin kökeni Arapçadan gelmektedir ve ayrıca sebep kelimesi, sözlükte ''yol, şefaatçi ve vasıta'' mahlaslarını da içerisinde barındırabilmektedir.

Sebebin Eş Anlamı Olan Sözcük

Sebebin eş anlamı olan sözcük net bir şekilde; neden kelimesidir. Sebep ve neden kelimeleri; Türk Dil Kurumu'na göre; ''Bir şeyin gerçekleşmesine ya da belirli bir biçimde bulunmasına olanak sağlayan şey'' manasındadır ve bu anlam ile kullanımı en doğru şekilde olacaktır.

Sebep Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Sebep kelimesinin ve sebep kelimesinin eş anlamı olan neden kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

-Yaşadığım tüm kötü şeylere sen sebep oldun, bunu sakın inkar etme!

-Tarihteki en büyük imparatorlukların çöküş sebebi biraz birbirine benziyor gibi sanki.