Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Nasıl Sağlanır, Örnekleri Neler?

Hem her edebi eserde karşımıza çıkmaması hem de ismine günlük hayatımız içinde çok aşına olmamız da seci sanatının unutulmasına ya da seci nedir sorusunun doğmasına sebep olmaktadır. Seci sanatını tüm detaylarıyla yazımızın devamında bulacaksınız.

Seci Nedir?

Düzyazıda cümlelerin sonunda ya da cümle parçaların sonunda birbiriyle aynı ahenkte sözcüklerin kafiyelenip kullanılmasıdır. Yani, diğer bir şekilde anlatacak olursak Seci, düzyazılar yani nesirlerde karşımıza çıkan iç kafiyelerdir.

Seci Sanatı Nasıl Sağlanır?

Edebiyatımıza İran edebiyatından geçen bir söz sanatı olan seci sanatı özellikle divan edebiyatında sıklıkla karşılaşılan bir söz sanatı olmuştur. Seci aynı zamanda süslü nesir tabiri ile de karşımıza çıkar. Seci sanatının sağlanması ise nesirlerde yani düzyazılarda, şiirlerde olduğu gibi kulakta aynı sesi bırakan sözcüklerin kullanılması ile yapılan kafiyedir.

Seci Örnekleri

Nesirlerde kullanılan iç kafiye olan seci, söz sanatlarında en kafa karıştıran söz sanatlarından biri olarak düşünülür. İşte seci sanatını daha iyi anlayabilmek için hazırladığımız bazı örnekler;