Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Nasıl Sağlanır, Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:58 Son Güncelleme: 31.5.2022 09:58

Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Nasıl Sağlanır, Örnekleri Neler?

Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Nasıl Sağlanır, Örnekleri Neler?

Edebi metinler geçmişten günümüze hayatımızın içinde olan önemli yapıtlardır. Düz yazıdan, şiire hatta manilere kadar uzanan edebi eserler birçok farklı dalda karşımıza çıkar. Edebi eserlerin bu farklılıkları ve çeşitleri söz sanatlarında da karşımıza çıkar. Daha önce okul hayatımızda adını mutlaka duyduğumuz seci sanatı en çok aratılan söz sanatlarından biridir. Peki, seci nedir? Seci söz sanatlarında nasıl sağlanır ve seci örnekleri nelerdir? Söz sanatlarından seci ile ilgili aklınıza takılan tüm detaylar yazımızın devamında.

Hem her edebi eserde karşımıza çıkmaması hem de ismine günlük hayatımız içinde çok aşına olmamız da seci sanatının unutulmasına ya da seci nedir sorusunun doğmasına sebep olmaktadır. Seci sanatını tüm detaylarıyla yazımızın devamında bulacaksınız.

Seci Nedir?

Düzyazıda cümlelerin sonunda ya da cümle parçaların sonunda birbiriyle aynı ahenkte sözcüklerin kafiyelenip kullanılmasıdır. Yani, diğer bir şekilde anlatacak olursak Seci, düzyazılar yani nesirlerde karşımıza çıkan iç kafiyelerdir.

Seci Sanatı Nasıl Sağlanır?

Edebiyatımıza İran edebiyatından geçen bir söz sanatı olan seci sanatı özellikle divan edebiyatında sıklıkla karşılaşılan bir söz sanatı olmuştur. Seci aynı zamanda süslü nesir tabiri ile de karşımıza çıkar. Seci sanatının sağlanması ise nesirlerde yani düzyazılarda, şiirlerde olduğu gibi kulakta aynı sesi bırakan sözcüklerin kullanılması ile yapılan kafiyedir.

Seci Örnekleri

Nesirlerde kullanılan iç kafiye olan seci, söz sanatlarında en kafa karıştıran söz sanatlarından biri olarak düşünülür. İşte seci sanatını daha iyi anlayabilmek için hazırladığımız bazı örnekler;

  • İlahi her neyi gülzâr ettinse anı ittim. İlahi elime her ne sundunsa anı tattım. İlahi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. İlahi vücudum bahçesine ne diktinse o biter. (Sinan Paşa)
  • Ey gözlerin nuru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı, dil ehlinin mîrâcı"
  • Dost yolunda nistlik gerek, yâr önünde pestlik gerek; ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek.
  • İlâhi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden. İlâhi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.
  • De gül idim ben sana mail sen ettin aklımı zail.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Nasıl Sağlanır, Örnekleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA