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Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:15 Son Güncelleme: 28.12.2022 11:15

Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Edebiyatımızdaki Örnekleri Neler?

Edebiyatımızda eserlerin akıcı ve kalıcı olmasında anlam bütünlüğü ve kafiyenin büyük bir önemi vardır. Kafiye sayesinde okuyucuyu sıkmayan aktarılmak ya da söylenmek istenen akıcı bir şekilde verilir. Hem akıcı olması hem de daha net anlaşılması açısından kafiyenin yeri büyüktür. Ayrıca cümle içindeki ses benzerlikleri farklı kavramların oluşmasını sağlar. Yani belli başlı söz sanatlarını doğurur. Seci nedir? Söz sanatlarından seci ne demek? Seci örnekleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarına ulaşılmaya çalışılır.

Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Edebiyatımızdaki Örnekleri Neler?

Türk edebiyatına İran edebiyatından gelen Divan nesrinde sıklıkla karşılaştığımız iç kafiyenin ne olduğunu bu yazımızda öğreneceğiz. Nedir bu iç kafiye yani Seci nedir? Söz sanatlarından seci ne demek? Gibi soruların cevabına yer verdiğimiz yazımızda son olarak Seci örnekleri nelerdir? Sorusunun cevabıyla seci kavramını iyice pekiştireceğiz.

Seci Nedir?

Seci anlam olarak güvercin, kumru gibi kuşların aynı sesleri tekrarlayarak ötmelerine denir. Anlamından hareketle söz sanatlarından olan seci, cümlelerin ya da cümle içindeki sözcüklerin sonlarındaki ses benzerliklerine denir.

Seci Sanatı Nedir?

Seci sanatı iç kafiye olarak da adlandırılabilir. Nesirde kullanılan uyaktır. Yani bir nevi nesrin kafiyesidir. Seci özellikle Divan nesrinde amaç sayılmıştır. Seci söz sanatının amacı nesre ahenk kazandırmaktır. Ayrıca edebiyatımızdaki süslü nesir seci ile ortaya çıkmıştır.

Seci Örnekleri Nelerdir?

Anlatımın pekişmesi adına seci sanatının örneklerini beraber inceleyelim;

''İlahi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter,

İlahi vücudum bahçesine ne diktinse o biter. ''

Yukarıdaki örneğimizde yaktınsa-diktinse ve tüter-biter arasında uyak yani seci sanatı vardır.

''İlahi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden

İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.''

Yukarıdaki örneğimizde ret-dert, iman-ihsan ve daim-kaim arasında uyak yani seci sanatı vardır.

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Seci Nedir? Söz Sanatlarından Seci Ne Demek, Edebiyatımızdaki Örnekleri Neler?
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