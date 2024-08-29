Sedir Adası Nerede, Hangi İlçede? Muğla Sedir Adası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin dört bir yanını çevreleyen denizler, farklı büyüklükte ve özellikte pek çok adayı barındırır. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan bu adalar, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Her biri farklı özellikleriyle ön plana çıkan bu adalar, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip destinasyonlar arasındadır. Muğla Sedir Adası nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular her turistin araştırma konusudur.

Sedir Adası Nerede, Hangi İlçede?

Sedir Adası, Muğla'nın Ula ilçesi sınırlarındaki Gökova Körfezinin doğusunda, altın sarısı rengindeki ince kumlu Kleopatra Plajı ile tanınan, bölgenin en sıradışı yerlerinden biridir. Akyaka'ya 27 km, Marmaris'e ise 23 km uzaklıktaki adada Kedrai Antik Kenti'nin kalıntıları bulunur.

Muğla Sedir Adası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Sedir Adası, Muğla'nın Ula ilçesi sınırları içerisinde, Gökova Körfezinin doğusunda yer alan üçlü ada grubunun en büyüğüdür. Konum olarak Marmaris'e daha yakın olmasına rağmen ada grubu idari olarak Ula ilçesine bağlıdır.

Sedir Adası'na en yakın havalimanı Muğla'nın Dalaman ilçesinde. Dalaman Havalimanı, Sedir Adası'na 90 km uzaklıkta.

Marmaris'e bağlı Çamlı köyünden teknelerle ulaşılan Sedir Adası'na arabayla gitmek için Marmaris-Muğla Karayolu'nun 12. kilometresinde bulunan yol ayrımından Çamlı yönüne doğru sapmanız ve 6 km giderek Çamlı iskelesine varmanız gerekiyor.

Tekneye kadar aracınızla geldiyseniz burada belirli bir ücret ödeyerek adaya geçebiliyorsunuz. Ada müze alanı olduğundan ayrıca giriş için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Geliboyu köyünden kalkan tekneler de ulaşım için alternatifler arasındadır. Adaya Akyaka sahilinden kalkan tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz.

Otobüsle Sedir Adası'na ulaşım için ise Akyaka ya da Marmaris'e gelip bu iki noktadan kalkan dolmuşları kullanarak Çamlı köyüne gidip, teknelerle adaya geçebilirsiniz.