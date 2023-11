"See" kelimesinin temel anlamı, görsel algı ile bir şeyi görmek veya algılamaktır. Bu algı, hem fiziksel hem de mecazi anlamlarda kullanılabilir. Fiziksel anlamda, bir kişi veya nesnenin görsel olarak algılanmasını ifade eder, mecazi olarak kullanıldığında ise anlama, fark etme manasındadır. ''See 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - see fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu fiilin düzensiz hallerini merak edenlerce sorulur.

He saw the accident happen right in front of him. (Kazayı doğrudan önünde olurken gördü .)

We saw a fantastic movie at the cinema last night. (Dün gece sinemada harika bir film izledik .)

Yesterday, I saw a rainbow after the rain. (Dün, yağmurun ardından bir gökkuşağı gördüm .)

V3 - Seen:

I have never seen such a beautiful sunset in my life. (Hayatımda böyle güzel bir gün batımı görmemiştim.)

Have you ever seen a shooting star? It's a magical experience. (Hiç bir yıldız kaymasını gördün mü? Bu sihirli bir deneyimdir.)