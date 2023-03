İngilizcede en sık kullanılan sözcük kalıplarından biri see you later kalıbıdır. See you later kalıbı aynı zamanda günlük konuşma dilinde de sıkça kullanılmaktadır. Pek çok kişi bu İngilizce kalıbın manasını merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için see you later ne demek, see you later ne anlama gelir, Türkçesi nedir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

See You Later Ne Demek?

See you later, İngilizcede kullanılan kelime kalıplarından biridir. Günlük hayatımızda da bu kalıbı pek çok kişiden duyarız. Ayrıca yabancı dizilerde, yabancı filmlerde veya programlarda da see you later kalıbına çok sık rastlarız. See you later kalıbının Türkçe manası "sonra görüşürüz" şeklindedir. See you later kalıbı aynı zamanda İngilizce öğrenirken de çok sık karşımıza çıkmaktadır.

See You Later Then Nedir?

See you later then kelime kalıbı, see you later ile benzer manaya gelmektedir. Yani see you later then kalıbının Türkçe karşılığı yine "sonra görüşürüz" olarak tanımlanmaktadır. Her iki kalıpta aynı manayı içermektedir. See you later kalıbındaki "later" sözcüğü ise see you later then kalıbındaki "then" sözcüğü eş anlamlıdır. Later ve then sözcükleri "daha sonra" manasını taşımaktadır.

See You Later Diyene Nasıl Cevap Verilir?

See you later kalıbı sonra görüşürüz manasına geldiği için see you later diyene "yes, allright" şeklinde kısa olarak cevap verilebilir. Bu cevapta geçen yes, allright ifadesinin Türkçe karşılığı "evet, tamam" şeklindedir. Bu cevap uzatılmak istendiğinde "yes, allright, see you later" şeklinde de kullanılabilir. Yani "evet, tamam. Sonra görüşürüz" şeklinde yanıt vermiş oluruz.