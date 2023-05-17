Sefaköy Nerede? Sefaköy Nereye Bağlı, İlçe Mi, Semt Mi?

Son dönemlerde arama motorları üzerinden araştırılan konulardan biri Sefaköy'ün konum olarak nerede olduğu konusudur. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen çok sayıda kişi mevcuttur. Bu yazımızda sizler için Sefaköy nerede, Sefaköy nereye bağlı, ilçe mi, semt mi gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili tüm ayrıntılara yazımızın devamından ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sefaköy Nereye Bağlı?

Sefaköy konum olarak İstanbul'da yer almaktadır. Konuyla ilgili pek çok kişi Sefaköy hangi bölgede diye merak etmektedir. Sefaköy, ülkemizin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir semt olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk ismi Safraköy olarak bilinen bu yerleşim yerinin adı daha sonrasında Sefaköy olarak değiştirilmiştir. Bölgede daha çok balkan göçmenleri yaşamlarını sürdürmektedir. Sefaköy hangi yakada sorusu günümüzde en çok sorulan ve araştırılan konulardan biridir. Sefaköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır.

Sefaköy Hangi İle Bağlı?

Sefaköy, İstanbul ilimize bağlı bir yerleşim yeri olarak öne çıkmaktadır. Bölgeye ulaşım son derece kolaydır. İstanbul'un hem Asya hem de Avrupa yakasından kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Minibüs, otobüs, tren hattı gibi pek çok ulaşım seçeneği mevcuttur. Bu yerleşim yeri ile ilgili merak edilen konulardan biri Sefaköy nerenin ilçesi konusudur. Sefaköy, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Küçükçekmece ilçesine bağlı bir semttir. Semt, konum bakımından Küçükçekmece gölünün kıyısında yer almaktadır.