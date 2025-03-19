Konuşma dilinde yapılan küçük değişiklikler, kelimelerin hatalı bir biçimde yaygınlaşmasına neden olabilir. Ses değişimlerinin en sık görüldüğü kelimelerden biri de "şefkat" kelimesidir. Türkçede bazı kelimeler halk arasında zamanla fonetik değişikliklere uğrayarak farklı söylenebilir. Şefkat nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı şefkat mi, şevkat mi gibi sorular kelimenin ses değişimi nedeniyle farklı biçimlerde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek isteyenler tarafından sorulmaktadır.

Şefkat Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "şefkat" kelimesi doğru yazım biçimidir. "Şevkat" şeklindeki yazım hatalıdır ve dilbilgisi kurallarına uymaz.

Bu kelimenin yanlış yazılmasının temel sebeplerinden biri, konuşma dilinde harf değişimine uğramasıdır. Halk arasında "e" sesi yerine "e" ve "v" harflerinin birleşerek "ev" şeklinde telaffuz edilmesi nedeniyle, bazı kişiler bu kelimeyi "şevkat" olarak yanlış bir şekilde yazmaktadır. Ancak, kelimenin kökeni ve doğru kullanımına bakıldığında, yalnızca "şefkat" biçimi kabul edilmiştir.

Türkçede bazı kelimeler zamanla değişime uğrayabilir, ancak resmi yazım kurallarına uygun olarak kullanılması gereken kelimeler, TDK tarafından belirlenen şekliyle yazılmalıdır. Bu yüzden, "şefkat" kelimesi her zaman bu şekilde yazılmalı ve yanlış kullanımlardan kaçınılmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Şefkat Mi, Şevkat Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre "Şefkat" kelimesi doğru yazılmalıdır. "Şevkat" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.