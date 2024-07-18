Seğmenler Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Seğmenler Parkı Giriş Ücretli Mi?

Seğmenler Parkı, büyük bir şehirde yaşadığı halde istediği zaman ve kolayca yeşil bir dinlenme alanına ulaşmak isteyenlerin gözdesi. Özellikle yaz aylarında günün yorgunluğunu atıp keyifle içeceğinizi yudumlayarak çimlerine yayılıp banklarında oturabileceğiniz Seymenler Parkı ile ilgili burayı bilmeyenlerin merak ettiği sorular mevcut. İşte o sorular; Seğmenler Parkı nerede, nasıl gidilir? Ankara Seğmenler Parkı girişi ücretli mi?

Seğmenler Parkı'nın Tarihi

Seğmenler Parkı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1981 yılında Atatürk'ün yüzüncü doğum günü anısına temeli atılan ve 1983 yılında hizmete açılan parktır. Adını, tarihte Ankara ve çevresinde geleneksel olarak halkın güvenliğini sağlayan seğmenlerden ve parkın içindeki Burhan Alkar'ın eseri olan Seğmenler Anıtı'ndan alır. Parkın orta kısmından artık pek akmasa da Kavaklıdere geçer.

Kırk bin metre kare çim alan ile iki yüz elli metre kare çocukların oyun alanı olan parkın toplamı elli yedi bin iki yüz elli metre karedir. 67 hektarlık geniş bir alana yayılmış olan bu park açılışından bu yana Ankaralıların dinlenme ve eğlenme mekanlarından biri olmuştur. Modern peyzaj düzenlemeleri ile dikkat çeken Seğmenler Parkı, yıllar içinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

Seğmenler Parkı'nın Özellikleri

Seğmenler Parkı geniş çimenlik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, bir amfi tiyatro ve havuzları barındıran geniş bir alanı kapsar. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden park, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekân olup özellikle bahar ve yaz aylarında piknik yapmak adına ideal bir tercih sunar. Parkın içerisinde yer alan çeşitli heykeller ve sanat eserleriyle estetik bir bakış yakalanabilen parkta çocukların vakit geçirmesi için oyun parkı ve konser, toplantı gibi etkinliklerin yapılabileceği amfi tiyatro da bulunur. Ayrıca parkın girişinde yiyecek içecek alışverişi yapılması için bir büfe de yer alır.

Seğmenler Parkı Nerede?

Seğmenler Parkı Ankara'nın Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı ile İran Caddesi arasında kalan vadiye yapılmıştır. Park Çankaya köşkünün alt tarafında kalmakla birlikte Pembe Köşk'ün de karşısında konumlanır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olan Seğmenler Parkı kolay ulaşılabilirliği ile dikkat çeker.

Seğmenler Parkı'na Nasıl Gidilir?

Seğmenler Parkı'na ulaşım kolaydır. Ankara'nın farklı bölgelerinden parkı ziyaret etmek isteyenler, Kızılay'dan geçen birçok otobüsle buraya ulaşabilirler. Aynı zamanda özel araçlara parkın etrafında kolayca park yeri bulunabildiği için ziyaretçiler kendi araçlarıyla da buraya ulaşabilirler.

Seğmenler Parkı Ziyarete Açık Mı?

Seğmenler Parkı, yılın her günü ziyaretçilere açıktır ve parka giriş ücretsizdir. Park serin ve sıcak havalarda özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde yoğun ilgi görmektedir.