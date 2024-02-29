Segregasyon Nedir? İnşaatta Segregasyon Ne Anlama Gelir?

Segregasyon sadece betonda değil, inşaatta kullanılan yapı malzemelerinde de meydana gelebilir. Temel malzemeler içindeki bileşenlerin ayrışması, dayanıklılığı direkt olarak etkiler. Bundan dolayı, yapı için gereken harçlar hazırlanırken homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılması gerekir. İnşaat alanında sık karşılaşılan terimlerden biri olduğu için segregasyon nedir ve inşaatta segregasyon ne anlama gelir merak edilir.

Segregasyon Nedir?

Betonu meydana getiren malzemelerin ayrışması anlamına gelen segregasyon, homojen yapıyı bozan bir durumdur. Segregasyonun sözcük anlamına bakıldığında, "ayrılma" ya da "ayrışma" anlamına geldiği görülür. Bu olayın meydana gelmesi sonucunda, beton zayıflar, formunda bozulmalar oluşur ve iri taneli malzemelerin yığılması nedeniyle delikler oluşur. Segregasyon, yapıların güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.

Özellikle deprem kuşağında yer alan bölgeler için bunun önlenmesi hayati öneme sahiptir. Segregasyonun meydana gelmemesi için betonun yüksekten dökülmesi, vibrasyon tekniklerinin doğru uygulanması ve kalıp montajının düzgün bir biçimde yapılması gerekir. Bir yapıda segregasyon olup olmadığını anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur. Bunlar, inşaat uzmanları tarafından zamanında tespit edilmez ise dayanıklı bir yapı yapmak oldukça zordur.

-Beton yüzeyinde renk farklılıklarına ve kümelenmiş malzemelere rastlanıyor ise segregasyondan şüphelenilebilir.

-Beton karıştırılırken içinde yer alan malzemelerin homojen bir şekilde karışmadığını ve tek bir bölgede yoğunlaştığını görmek segregasyonun işareti olabilir.

-İri ve ağır taneli malzemelerin, beton karışımında dibe doğru çökmesi de belirtiler arasındadır.

-Beton hazırlandıktan sonra bazı yerlerinde gözlemlenen düşük mukavemet, segregasyonun varlığını bildiren bir durumdur.

Segregasyon Nasıl Önlenir?

İnşaatta önemli bir terim olan segregasyon, betonarme yapılarda görülmesi muhtemel olan bir durumdur. Segregasyon sonucunda, beton tüm homojenliğini ve dayanıklılığını kaybeder. Ciddi boyutlu sonuçları olabileceği için segregasyona karşı önlem alınması şarttır. Beton dökümü sırasında son derece dikkatli olunmalı ve gereken durumlarda tamir için harç kullanılmalıdır. Söz konusu hatanın meydana gelmemesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir:

-Beton dökülürken mesafeye oldukça dikkat edilmeli ve mesafe iyi ayarlanmalıdır. Yüksekten dökülen betonun içindeki iri taneli malzemeler, daha aşağıya doğru yoğunlaştığı için segregasyon meydana gelebilir.

-Donatı hesabı yapılmadan donatı atılmamalıdır ve çok sık donatılandırma yapmak da segregasyona yol açabilir. Ek olarak, paspayının da unutulmamasına dikkat edilmelidir.

-Beton dökümü sırasında akışkanlığa dikkat edilmelidir ve yeterince akışkan olup olmadığının anlaşılması için slump deneyi yapılmalıdır.

-Vibratör uygulamasının doğru bir şekilde yapılmasına ve kalıba dökülürken her yere eşit bir şekilde yayılmasına dikkat edilmelidir.

-Zemin ile kalıp arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir.