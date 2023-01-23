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Giriş Tarihi: 23.1.2023 09:20 Son Güncelleme: 23.1.2023 09:20

Sehem Nedir? Osmanlıca Sehem Ne Demek, Türkçe Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nedir?

Sehem nedir, çok sayıda insanın duyduğu fakat ne namaya geldiği hakkında pek de bir fikrinin bulunmadığı kelimeler içinde kendisine yer bulmaktadır. Bu açıdan sizin için, oldukça fazla merak edilen Sehem ne demek araştırdık. Özünde Osmanlıca olan Sehem Türkçe anlamı bakımından “pay, nasib” manasına gelmektedir. Nerelerde kullanıldığı da merak konusu olan sehem cümle içinde kullanımı nasıl kullanılır birlikte inceleyelim.

Sehem Nedir? Osmanlıca Sehem Ne Demek, Türkçe Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nedir?

Sehem Türkçe anlamı özellikle Osmanlıcaya ilgi duyan vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Sehem ne demek son dönemde internette araştırılan konular arasında göze çarpmaktadır. Sizler için bu yazımızda sehem nedir araştırdık ve örnekleri ile sehem kelimesinin cümle içinde kullanımını derledik.

Sehem Nedir?

Sehem kelimesi Osmanlıca kökenli bir kelimedir. Günümüzde de halen kullanılmakta olan ve Osmanlıcada da sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmakta idi. Sehem nedir sorusu genellikle bu kelimeyi ilk kez duyan vatandaşların zihinlerinde oluşmaktadır. Sehem kelimesinin Türkçe karşılığı "pay, hisse, kısmet, bir insanın elde edebildiği şey" manalarına gelmektedir.

Sehem Türkçe Anlamı Nedir?

Son dönemde insanlar tarafından merak edilen konulardan biri olan sehem kelimesinin türkçe anlamı hisse, pay, kısmet, nasib ve bir insanın elde edebildiği şey manalarına gelmektedir.

Sehem Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Osmanlı kökenli bir kelime olan sehem günümüz Türkçesinde sık sık kullanılmasa da halen Anadolu'da bazı bölgelerde kullanılmaktadır. Bazı örnekler ile cümle içinde nasıl kullanılır birlikte inceleyelim.

On sehemlik mala 5 bin lira çok değil mi?

Üzülme, bu işten senin sehemin de buymuş kardeşim.

Herkes kendine düşen sehemi alır bu hayatta.

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Sehem Nedir? Osmanlıca Sehem Ne Demek, Türkçe Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nedir?
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