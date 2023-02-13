Şehir Bulmacada Nedir? Bulmacada Şehir Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmaca severlerin eğlenerek vakit geçirdiği bulmaca türlerinde bin bir çeşitte sorular ve bilmeceler yer almaktadır. Şehir kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusu da hemen her bulmacada karşımıza çıkmakta, şehir bulmacada ne demek merak edilmektedir. Peki, bulmacada şehir cevabı nedir? Bu sorunun yanıtlarını ve şehir kelimesinin bulmacalardaki karşılıklarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bulmacada Şehir Cevabı Nedir?

Hafıza ve zeka oyunları arasında en sevilenlerden olan bulmaca yediden yetmişe herkesin severek yaptığı aktivitelerden birisidir. Bulmacalarda sorulan çeşitli soruların yanıtlarını bilip çözmek bulmaca severlere büyük zevk vermektedir. Bahsi geçen bulmacalarda çıkan sorular arasında şehir kelimesinin cevabı da vardır. Bulmacalarda sorulan şehir sorusunun yanıtı 'kent' kelimesidir. Bulmaca sözlüklerinin büyük çoğunluğunda şehir cevabı olarak kent sözcüğünü görmekteyiz.

Şehir Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde kullandığımız pek çok kelimenin karşıt ve eş anlamlıları mevcuttur. Eş anlamlı kelimeler yazılış olarak farklı anlam olarak aynı şeyi ifade eden kelimelerdir. Dilimizde mevcut olan kelimelerin eş anlamlılarını bilmek, genel kültürümüze katkı sağlarken konuşma ve yazılarımızda daha donanımlı cümleler kurmamıza, kendimizi çok daha iyi ifade edebilmemize katkı sağlar. Şehir kelimesinin eş anlamlı kelimesi, hem bulmacalarda hem de başka alanlarda karşımıza çıkmaktadır. İl, vilayet, kent, belde ve yurt sözcükleri şehir kelimesinin eş anlamlı sözcükleridir. Bulmacalarda karşımıza çıkan şehir kelimesinin eş anlamlısı sorusunun yanıtı genellikle 'kent' kelimesidir.