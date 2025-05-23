Şehir Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Şehirdışı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Şehir dışı yazım açısından en çok karıştırılan kelimelerden biridir. İki kelimeden oluşması ve kullanım sırasında hem bitişik hem de ayrı yazımının kişilere doğruymuş gibi gelmesi akılları ciddi anlamda oyalamaktadır. Böyle durumlarda TDK tarafından belirlenen kullanım kılavuzundaki şeklini baz almak gerekir. Buna göre şehir dışı nasıl yazılır, ayrı mı bitişik mi yazılır gibi soruların cevaplarına kurallar çerçevesinden bakmak önemlidir.

Şehir Dışı Nasıl Yazılır?

Türkçede bazı kelimeleri kullanırken yazım şekline dikkat etmek gerekir. Her ne kadar doğru gibi gelse de kökleşmiş yanlışlar nedeniyle yazılarınızda hata yapılması mümkün olabilir. Şehirdışı kelimesi de en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Genellikle bu kelimeyi birçok kişi bitişik yazarak yazım yanlışına düşebilmektedir. Ancak kelimenin doğru şekilde yazılışı "şehir dışı" şeklindedir. Yani her iki kelime birbirinden ayrı şekilde yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Şehirdışı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kelime sayısı bakımından en zengin dillerden birisi Türkçedir. Hem birleşik hem de basit yapıda birçok kelime olması kullanım konusunda zaman zaman kafaları karıştırabilmektedir. Türkçede her zaman dış, iç ve sıra gibi sözcüklerle oluşturulan birleşik kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Bu kelimelerin bitişik yazılması yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir. Hatta sınavlara hazırlanan öğrencilerin yazım hatası kapsamında mutlaka bilmesi gereken bilgilerdendir. Şehir dışı kelimesinin de her durumda ayrı yazıldığı söylenebilir.