Şehit öğretmenin mirası toprakta yeşeriyor

Bir öğretmenin yarım kalan şarkısı, bugün binlerce fidanla yeniden hayat buluyor. Batman'da 2017'de PKK'lı teröristlerin ilçe belediye başkanına yönelik saldırısı sırasında açılan ateş sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına "Umudumuz Yeşillensin" projesi başlatıldı. Beşiktaş Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle okul adına 2 bin 500 fidanlık kalıcı bir hatıra ormanı oluşturulacak. Türkiye'nin her yaz karşı karşıya kaldığı orman yangınlarına karşı da farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede toprakla buluşacak her fidan, hem yanan ormanların yerine yeşeren bir umut hem de Şenay Aybüke Yalçın'ın sevgiyle öğrettiği değerlerin yaşayan bir simgesi olacak.