Şehla Ne Demek? Şehla Göz Nedir ve Nasıl Olur?

Şehla ne demek sorusunu araştırmak için internet ya da TDK sözlüklerinden istifade edebilirsiniz. Yapacağınız küçük bir araştırma ile şehla göz nedir sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Şehla bakış ne demek konusunu halk arasındaki söylemlerden araştırabilirsiniz. Bu göz rengi ile ilgili şaşılıktan farkı ne sorusu da aklınıza gelebilir. Şehla göz nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şehla Ne Demek?

Şehla, halk arasında yaygın şekilde kullanılan sıfatlardan biridir. Bazı durumlarda şehla ile şaşı kelimesinin benzer olmasından dolayı birbiri ile karıştırılır. Bu kavram kargaşasının önüne geçmek adına iki kelimenin anlamlarının tam olarak bilinmesi gerekir.

Şehla, bir göz kusurudur. Bu tür göze sahip olan kişilere şehla bakışlı denmesinin nedeni de budur. Şehla göz kusuru diğerlerinden biraz daha farklıdır. Göz bebeklerinin tam olarak kayması şaşılık olarak bilinir. Göz bebeklerindeki hafif kayma ise şehla olarak adlandırılır. Yani şehla, şaşılığa nazaran daha hafif bir göz kusurudur.

Şehla Bakış Ne Demek?

Şehla bakış, göz irisinde bulunan hafif kaymayı ifade eder. Bu göz kusuruna sahip olan insanlar şehla gözlü olarak isimlendirilir. Kendinizde ya da çocuğunuzda şehla göz olduğundan şüpheleniyorsanız en yakın zamanda göz hekimine muayene olmanızı tavsiye ediyoruz. Yapılan tetkikler sonunda göz bebeğinde ne kadarlık bir kayma olduğu tespit edilebilir. Bu kaymanın boyutuna göre şaşı ya da şehla ile ilgili gerekli tedavi yöntemi uygulanabilir.