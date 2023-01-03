Şehrengiz Nedir? Türk Edebiyatında Şehrengiz Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebiyatta çok sayıda yazı türü vardır. Şehrengiz de bunlardan biridir. Şehrengiz nedir sorusunu araştırırken konuyu derinlemesine incelemekte fayda vardır. Şehrengiz ne demek incelemesi esnasında şehrengiz örnekleri de karşınıza çıkacaktır. Şehrengiz temsilcileri , Türk edebiyatına ışık tutmuş kişilerdir. Şehrengiz konusu da edebiyat alanında dikkat çeken örneklerle kuruludur. Şehrengiz nazım türü nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şehrengiz Nedir?

Edebiyatta, çeşitli amaçlar için yazılmış çok sayıda yazı türü vardır. Şehrengiz de divan edebiyatında yazılan yazı türleri arasındadır. Dönemin güzel şehirlerini ve örneklerini anlatan yazılar şehrengiz olarak adlandırılmıştır. Şehrengiz eserleri sayesinde eski dönemde bulunan şehirlerin güzelliklerini ve eserin yazıldığı dönemin anlaşılması mümkündür.

Şehrengiz Ne Demek?

Şehrengiz, divan edebiyatında eserlerde sıklıkla kullanılır. Söz konusu eserler daha çok klasik mevlevi tarzına uygun şekilde yazılır. Şehrengiz, geçişe mini bir yolculuk yapmanızı sağlar. Şehirlerin geçmiş dönemdeki ruhu, şehrengiz eserleri ile çok daha iyi şekilde anlaşılabilir. Yazılan eserlerin edebi yönü çok güçlüdür.

Şehrengiz Örnekleri

Şehrengiz örneklerini incelemeden önce şehrengiz yapısının özellikleri üzerinde durmak gerekir. Bir yazının şehrengiz olarak adlandırılması için bir kısım özellikleri karşılaması gerekir. Şehrengizin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Eserin mesnevi nazım şekline uygun olarak yazılması gerekir.

Kafiyenin işleniş şekli mesnevi türünde olduğu gibi gerçekleştirilmelidir.

Şehrengiz türünde ok uzun sıfatlara yer verilebilir.

Eserlerin uzunluğu yüz beyitin üzerine çıkabilir.

Yazının, bahse konu şehrin özelliklerini ve güzelliğini anlatması gerekir.

Edebiyat derslerinde örnek olarak incelenen çok sayıda şehrengiz türü vardır. Bu kapsamda aşağıdaki şehrengiz örneklerini sıralayabiliriz.

Lami'i Çelebi'nin Bursa Şehrengizi

Yahya Bey'in Edirne Şehrengizi

Dürri'nin Gümilcine Şehrengizi

Hadi'nin Saray Şehrengizi

Divan Edebiyatı'nda çok sayıda şehrengiz örneği vardır. Bu örnekler ile şehrengizin ayrıntılarını çok daha iyi şekilde kavrayabilirsiniz.