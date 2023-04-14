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Giriş Tarihi: 14.4.2023 09:57 Son Güncelleme: 14.4.2023 09:57

Sehven Ne Demek? Resmi Yazışmada Sehven Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sehven ne demek sorusuna genelde bir edebi eserde sehven kelimesiyle karşılaşmış olan kişiler yanıt ararlar. Bunun esas sebebi insanların gündelik hayatta artık sehven kelimesinin kullanmamasıdır. Fakat edebi eserlerin yanında bir de bazı açıklamalarda sehven yazılmıştır kalıbına rastlanabilir. Bunlar özellikle resmi yazışmalarda kullanılır. Peki ya resmi yazışmalarda sehven nedir? sözlüklerden araştırma yaparak okuyucularımız için yanıtlandırdık.

Sehven Ne Demek? Resmi Yazışmada Sehven Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sehven ne demek sorusu resmi yazışmalarda bu kelimenin görülmesi üzerine merak edilip araştırılmaktadır. Sehven kelimesinin çoğu zaman kullanıldığı yer resmi yazışmalardır. Peki ya resmi yazışmada sehven nedir? içerikte sehven kelimesinin kullanım yerleri hakkında bilgi verirken kelimenin öz anlamını da okuyuculara aktarmaya gayret ettik. Buna göre sehven yazılmıştır ne demek konusuna da bir açıklık getirilmiştir.

Sehven Ne Demek?

Sehven kelimesi toplumda gündelik hayatta kullanımı kısıtlı bir kelime olduğu için bu kelimeyle resmi yazışmalarda karşılaşan kişiler kelimenin ne anlama geldiğini merak etmekte ve bir yanlış anlaşılma olmaması için kelimenin anlamını öğrenmektedirler. Sehven kelimesi bir kelimenin ya da bir cümlenin yanlışlıkla söylendiğini ifade etmektedir. Tam anlamıyla çevrilecek olursa sehven "yanlışlıkla demektir"

Sehven Kelimesinin Kullanılışı

Anlam olarak bakıldığında sehven kelimesi kişinin dalgın olduğu bir anı ifade etmektedir. Biri dalgınlıkla yanlış bir kelime ya da anlatım tekniği kullandığında buna "sehven" yapıldı denmektedir. Ayrıca unutkanlık anlarında da bu durum baş gösterir ve yanlış yazımlar ortaya çıkabilir. Unutkanlık durumunda yapılan yanlışlar için de bu nedenle sehven kelimesinin kullanımıyla karşılaşılır.

Sehven kelimesi kökenine bakıldığında etnik olarak Arapçadan geldiği görülmektedir. Arapça ile çok fazla ortak kelime barındıran Türkçemizde eskiden sehven kelimesi çok daha yaygın olarak kullanılırdı fakat günümüz modern toplumunda bu kelimenin pek fazla kullanıldığına şahitlik edilemiyor.

Sehven Kelimesinin Kullanım Örnekleri

Örnekler her zaman bir konuyu anlamak ve özümsemek için son derece önemli ve büyük bir görevi üstlenirler. Okurların sehven kelimesini daha yakinen tanımaları ve öğrenmeleri adına birkaç örnek ile kelimenin kullanımını aktarmayı uygun bulduk.

  • Dünkü siparişin son paragrafında belirtilen sipariş adeti sehven yazılmıştır. 1500 değil 1000 adet ürüne ihtiyacımız vardır. Düzeltilmesini arz ederim.
  • Sehven yaptığım bir olay yüzünden patronumun bu denli sert bir tutum alması beni çok üzdü.
  • Toplu alanlarda konuşmalarımıza dikkat etmeli ve sehven de olsa ağzımızdan yakışıksız bir kelime çıkmamasına özen göstermeliyiz.
  • Öğretmen öğrencilere verdiği kelimelerin eş anlamlılarını kâğıda yazmalarını istedi. Esra, sehven kelimesinin karşılığı olarak yanlışlıkla cevabını vererek tam puan aldı.

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Sehven Ne Demek? Resmi Yazışmada Sehven Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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