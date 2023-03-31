Sekerat Ne Demek? Sekerat Hali Nasıl Olur, Ne Kadar Sürer?

Sekerat ne demek hakkında bahsedilecek tek bir nokta vardır. Bu nokta arapça sekerat-ı mevt ne demek olduğuyla da doğru orantılıdır. Bu iki başlıkta kişinin ölüm anından bahseden başlıklardır. Bu nedenle çizgide ilerlenecek konu bellidir. Ölen kişinin yakını için Sekerat anında ne yapılmalı bilinmesi gereken mühim şeylerdendir. İlk olarak Sekerat hali nasıl olur bilinmeli ve anlaşılmalıdır. Bu soruyu takip eden nasıl anlaşılır Sekerat ne kadar sürer gibi bir durum da söz konusudur.

Sekerat Ne Demek?

Sekerat kelimesi bir insanın muhakkak bu dünyada yaşayacağı bir olayı anlatmaktadır. Dünyaya geldiğimiz doğum kadar ölüm de bir o kadar normaldir. Bu sebeple ölüm ne kadar acı bir olay olsa da ölüm hakkında bahsetmek normaldir. Kişi hayatını birçok sebeplerden dolayı kaybedebilir. Trafik kazası, kalp krizi, yüksek bir yerden düşmek ve niceleri. Ölüm sebebi ne olursa olsun yaşanan bir durum vardır. Bu durumun adına da sekerat denmektedir. Yani sekerat, kişinin ölüm anındaki acısını anlatan bir kelimedir.

Sekerat Hali Nasıl Olur?

Kişi herhangi bir sebepten vefat ettiği zaman vücudunda fonksiyonel olarak bazı durumlar gerçekleşmeye başlar. Aslında sekerat halini de bu çerçevede ele alabiliriz. Çünkü kişi vefat ettiğinde kalbi durur, bilinci yerinde olmaz. Beyin, kalp ve diğer organlar işlevlerini yerine getirmemeye başlarlar. Dolayısıyla bir durum meydana gelir. Bu ölümün bilimsel kısmıdır. Bir de bilimsel kısmını takip eden ilahi bir kısmı vardır. Bu kısımda sekerat halini daha net açıklayabiliriz. İslam dini ekseninde kişi öldüğü zaman bir baygınlık geçirir ve bu baygınlık acıdan kaynaklı olur. Sekerat halinde olmak da bu durumu anlatmaktadır.

Sekerat Anında Ne Yapılmalıdır?

Ölüm ile ilgili Kur'an-ı Kerim de ayetler vardır. Vakıa suresi 60 ve 61. ayet buna örnektir. Dolayısıyla ölüm kaçılabilecek bir şey değildir. Bu nedenle bu konuda bir şeyler öğrenmek şarttır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere sekerat anında ne yapılmalı bilinmesi ve anlaşılması gereken bir şeydir. Sekerat anında olan biri için yapılması gereken birçok unsur vardır. Bu unsurlar içerisinde sekerat anında olan kişinin ağzına sürekli su damlatılması vardır. Sekerat anında olan kişinin yüzü kıbleye çevrilir ve sağ tarafına yatırılır. Aynı zamanda sekerat anında kişinin şehadet getirmesi ve tevhid kelimesi getirmesi sağlanır. Bu bahsedilenler sekerat anında yapılması gerekenlerin sadece bir kaçıdır.