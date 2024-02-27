Şekerli Su Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu? Şekerli Su Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?

Şekerli su karışımının hangi gruba dahil olduğu özellikle öğrencilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Homojen karışımlar arasında yer alan şekerli su önemli karışımlar arasında yer alır. Bununla birlikte homojen ve heterojen karışımlar farklı özellikler gösterir. Karışımlar da kendi içerisinde farklı isimlerle anılmaktadır. Bu bakımdan şekerli su emülsiyon mu süspansiyon mu ne tür bir karışım sorusunun yanıtı merak edilenlerdendir.

Şekerli Su Emülsiyon mu Süspansiyon mu?

Şekerli su homojen karışımlar arasında yer alır. Emülsiyonlar da heterojen karışımlar olduğu için şekerli su emülsiyon değil süspansiyondur. Emülsiyon bir sıvının diğer bir sıvı içerisinde küçük damla şeklinde dağılması ile meydana gelirler.

Örnek vermek gerekir ise yağ su içerisinde dağıldığı zaman emülsiyon oluşturur. Süspansiyonlarda ise katı parçacıklar sıvılar içerisinde dağılırlar. Şekerli su da buna en güzel örneklerden biridir. Su içerisinde çözünebilen şeker kristalleri erir ve bu da süspansiyon olarak kabul edilir.

Şekerli Su Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?

Homojen ve süspansiyon bir karışım olmasının yanı sıra aynı zamanda kolloid bir karışımdır. Kolloid karışımlar da iki ya da daha fazla maddenin homojen şekilde dağıldığı karışımlar olarak tanımlanabilir. Ancak bu karışımlarda moleküler düzeyde karışma bulunmaz. Kolloid türündeki karışımlar hem parçacık boyutlarına hem de özelliklerine bağlı şekilde çeşitli özellikler ortaya çıkarabilirler.