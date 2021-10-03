Şekil Eş Anlamlısı Nedir? Şekil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Şekil kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe'de çok fazla sayıda kelimenin bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbiri yerine kullanılabilir. Birbiri yerine kullanılan kelimelere Türkçede eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denmektedir.

ŞEKİL KELİMESİNİN ANLAMI

Şekil kelimesi, dilimizde oldukça sık olarak kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Şekil kelimesi dilimize Araplar ile yaşanan kültür etkileşimi sayesinde kazandırılmıştır. Türk Dil Kurumu'na göre ise anlamı şu şekillerde açıklanmaktadır:

Biçim

Bir konuyu daha rahat açıklamamızı sağlayan resim veya çizim

Davranış şekli, tutum, yol, tarz

Toplumsal bir bütünün kurulma biçimi

Anlatım biçimi

Bazı matematiksel terimlerin gösterilmesine yarayan çizgiler

Şekil kelimesinin anlamı hakkında bilgi sahibi olanlar bu kelimenin cümlelerde nasıl kullanılabileceği hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte şekil kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek:

Bu kitapta birçok şekil bulunuyor.

Bu şekilde hareket etmemiz doğru değil.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim şekli cumhuriyettir.

İçerisinde şekil kelimesinin geçtiği atasözü ve deyimlere de şu şekilde örnek verebiliriz:

şekil almak

şekil vermek

şekil ve şemail

şekle sokmak (veya koymak)

ŞEKİL EŞ ANLAMLISI

Şekil günlük yaşamda çok yaygın olarak kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Şekil kelimesinin eş anlamlısı olarak biçim sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Hem şekil kelimesi hem de biçim kelimesi aynı anlamlarda birçok kişi tarafından kullanılabiliyor. Şekil sözcüğü ile ilgili merak edilen bir diğer konu da, eş anlamı olan karşılığıdır. Şekil kelimesinin eş anlamı yerine kullanılabilen sözcüklerden bir tanesi de, biçim kelimesidir. Biçim ve Şekil anlamdaş yani aynı anlama gelen iki kelimedir.

ŞEKİL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Şekil bir durumu tasvir edebilmek için kullanılan kalem gibi materyaller kullanılarak oluşturulan çizim olarak ifade edilmektedir. Şekil kelimesinin eş anlamlısı olan 7 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler;