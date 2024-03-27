Selahaddin Eyyubi’nin Mezarı Nerede? Selahaddin Eyyubi Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

İslam dünyasında başarıları ve İslam dünyasına olan hizmetleri ile bilinen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarihteki en bilinen yönü Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü haçlılardan geri almasıdır. Bu başarısının yanında İslam dünyasında pek çok yere sefer yaparak İslam hizmet etmiş bir hükümdardır. Bunların yanında vefatına dair Selahaddin Eyyubi nerede vefat etti ve Selahaddin Eyyubi'nin mezarı nerede, soruları mevcuttur. Mezarının yerine dair de Mezarının Yeri Belli Mi merak edilmektedir.

Selahaddin Eyyubi'nin Mezarı Nerede?

Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü 88 yıllık haçlı işgalinden kurtararak tekrar Müslüman toraklarına katan ve Kudüs Fatihi olarak bilinen Eyyubi hükümdardır. Hicaz bölgesine verdiği önem nedeni ile "Hadimü'l-Haremeyn" (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) unvanını kullanan ilk hükümdar olarak bilinmektedir. Tarihteki bu başarısı ile İslam dünyasında kahramanlıkları ile anılan Selahaddin Eyyubi'ye dair hakkında pek çok bilginin mevcut olmasının yanında merak edilen konular da bulunmaktadır. Bu konulardan biri de Selahaddin Eyyubi'nin defnedildiği mezarın nerede olduğu ve mezarının yerinin belli olup olmadığıdır.

Selahaddin Eyyubi, Haçlılar ile çarpışıp Kudüs'ü geri aldıktan sonra Kral Richard ile antlaşma yaptı. Bunun ardından kısa bir süre sonra da Eyyubi Devleti'nin başkenti olan Şam'a çekildi. Burada da 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etti. Selahaddin Eyyubi'nin mezarı yani Şam'da yer almaktadır. Selahaddin Eyyubi'nin Türbesi, Emevi Cami bitişiğinde yer almaktadır.

Selahaddin Eyyubi Nerede Vefat Etti ve Mezarının Yeri Belli Mi?

Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü haçlılardan geri aldıktan sonra başkent Şam'a çekilmiştir. Burada bir süre kaldıktan sonra da 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etmiştir. Mezarı da, Emevi Cami bitişiğinde yer almaktadır.