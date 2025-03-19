Selamün Aleyküm kelimesinin yazımı konusunda tartışmalar ve kafa karışıklıkları bir hayli fazladır. Ayrı veya birleşik mi yazılacağı, selamün mü selamun mu şeklinde kullanımının doğru olduğu pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Yazımını merak edenler ise doğrusunu öğrenmek için TDK'ye danışmaktadır. Doğru kullanımını bilmek, yazım hatasına mahal vermemek için önemlidir. Bu sebeple Selamun Aleykum nasıl yazılır, TDK'ye Göre Selamünaleyküm ayrı mı bitişik mi yazılır soruları oldukça önemlidir.

Selamun Aleykum Nasıl Yazılır?

Selamun Aleykum en çok karıştırılan ifadelerden biridir.

Selamun Aleykum

Selamun Aleyküm

Selamün Aleyküm kullanımları en çok kullanılan yazım şekillerdir. Bu kullanımlar hatalıdır.

Selamun Aleyküm (Allah'ın selamı üzerinize olsun) ifadesinin doğru yazımı selamünaleyküm şeklindedir ve bitişik yazılmaktadır. Ayrı kullanımlar yazım yanlışı yaratmaktadır.

TDK'ye Göre Selamünaleyküm Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?