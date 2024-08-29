Selimiye Kışlası Nerede, Hangi İlçede? Selimiye Kışlası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Selimiye Kışlası, III. Selim döneminde Nizam-i Cedid askerleri için yapılan bir yapı olarak hayata geçirilmiştir. Tarihin farklı alanlarında kullanılan Selimiye Kışlasını görmek isteyenler için Selimiye Askeri Okulu Müzesi ve Florence Nightingale Müzesi önemli ziyaret noktaları arasındadır. Selimiye Kışlası'nı merak edenler için Selimiye Kışlası nerede ve hangi ilçede, Selimiye Kışlası yol tarifi ile nasıl gidilir cevaplanması gereken sorulardan bazılarıdır.

Selimiye Kışlası Nerede, Hangi İlçede?

Tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Selimiye Kışlası İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.

Selimiye Kışlası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Selimiye Kışlası Üsküdar'dan Kadıköy'e inen Tıbbiye caddesi üzerindedir. Ziyaret etmek isteyenler için farklı yol alternatiflerinden bazıları: