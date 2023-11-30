Sell 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Sell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzenli fiillerin (Regular Verbs) aksine düzensiz fiillere birkaç ek getirerek değiştirmek mümkün değildir. Hemen hepsinin 2. ve 3. halleri birbirinden farklıdır. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de fiiller, yapılan eylemi ve öznenin durumunu anlamayı sağlar. Cümledeki işi, oluşu ve hareketi bildiren fiillerden biri olan sell 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur birçoğu için merak uyandırıcıdır.
Belli bir kurala uymayan düzensiz fiiller, bu yönüyle düzenli fiillerden ayrılır. Çünkü - d, - ed ve - ied gibi bazı ekleri almaları söz konusu değildir. Öte yandan, bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı olduğundan dolayı ezberlemek ve hatırlamak biraz daha kolaydır. Ezberlemek için alfabetik sıraya ya da harf sayılarına göre gruplandırmak faydalı olabilir. Sell (Türkçesi: satmak) de düzensiz fiillerden biridir ve okunuşu, "sel" şeklindedir. Verb 2 ile Verb 3 hali ise "sold"dur ve "sowld" olarak okunur. Sell fiilinin 2. ve 3. hali ile ilgili örnek cümlelerden bazıları şunlardır:
(O kırmızı arabayı yaklaşık 3 yıl önce sattım.)
(O sattığı meyve ve sebzelerin parasıyla bir ev satın aldı.)
(Madonna'nın konser biletlerinin hepsi kısa bir süre içinde tükendi.)
(Depodan aldığın ürünleri sattın mı?)
(Gelecek ay oyuncakların tamamı satılacak.)
Bütün düzensiz fiillerin 2. ve 3 halleri, Simple Past Tense, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ve Future Perfect Tense cümlelerinde kullanılır. Sell fiili de cümlenin öğelerinden biridir ve aşağıdaki sıralamalara göre kullanılır.
Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne (Simple Past Tense)
Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne (Present Perfect Tense)
Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne (Past Perfect Tense)
Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hâli + Nesne (Future Perfect Tense)