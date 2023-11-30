Sell 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Sell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzenli fiillerin (Regular Verbs) aksine düzensiz fiillere birkaç ek getirerek değiştirmek mümkün değildir. Hemen hepsinin 2. ve 3. halleri birbirinden farklıdır. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de fiiller, yapılan eylemi ve öznenin durumunu anlamayı sağlar. Cümledeki işi, oluşu ve hareketi bildiren fiillerden biri olan sell 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur birçoğu için merak uyandırıcıdır.

Sell 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

Belli bir kurala uymayan düzensiz fiiller, bu yönüyle düzenli fiillerden ayrılır. Çünkü - d, - ed ve - ied gibi bazı ekleri almaları söz konusu değildir. Öte yandan, bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı olduğundan dolayı ezberlemek ve hatırlamak biraz daha kolaydır. Ezberlemek için alfabetik sıraya ya da harf sayılarına göre gruplandırmak faydalı olabilir. Sell (Türkçesi: satmak) de düzensiz fiillerden biridir ve okunuşu, "sel" şeklindedir. Verb 2 ile Verb 3 hali ise "sold"dur ve "sowld" olarak okunur. Sell fiilinin 2. ve 3. hali ile ilgili örnek cümlelerden bazıları şunlardır:

I sold that red car about 3 years ago.

(O kırmızı arabayı yaklaşık 3 yıl önce sattım.)

He bought a house with the money from the fruits and vegetables he sold.

(O sattığı meyve ve sebzelerin parasıyla bir ev satın aldı.)

Madonna's concert tickets were all sold out in a short period of time.

(Madonna'nın konser biletlerinin hepsi kısa bir süre içinde tükendi.)

Have you sold the products you bought from the warehouse?

(Depodan aldığın ürünleri sattın mı?)

All of the toys will be sold out next month.

(Gelecek ay oyuncakların tamamı satılacak.)

Sell 2. ve 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

Bütün düzensiz fiillerin 2. ve 3 halleri, Simple Past Tense, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ve Future Perfect Tense cümlelerinde kullanılır. Sell fiili de cümlenin öğelerinden biridir ve aşağıdaki sıralamalara göre kullanılır.

Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne (Simple Past Tense)

Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne (Present Perfect Tense)

Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne (Past Perfect Tense)

Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hâli + Nesne (Future Perfect Tense)