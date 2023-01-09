Semai Nedir? Semai Nazım Biçimi Hangi Döneme Aittir, Örnekleri, Özellikleri ve Uyak Düzeni Nasıl?

Semai nedir sorusu edebiyatla ilgilenenler için merak edilen bir sorudur. Kabaca özetlersek Geleneksel Türk Edebiyatının üçe ayrılan kollarından Aşık Edebiyatında yer alan bir nazım türüdür. Bu noktadan sonra ise semai uyak düzeni ve semai özellikleri ön plana çıkar. İşte tüm bu detaylarla birlikte semai nedir, semai hangi döneme aittir sorularını yanıtladık.

Semai Nedir?

Geleneksel Türk Edebiyatının aşık, tekke ve divan edebiyatı olarak 3 kolu vardır. Semai ise aşık edebiyatına dahil olan bir nazım türüdür. Semai kelimesinin sözlük anlamına baktığımız zaman herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın yalnızca dinlenerek öğrenilen şiir demektir .

Semai Nazım Biçimi Hangi Döneme Aittir?

Türk Edebiyatı 10. Ve 11. yüzyıllarda daha çok sözlü olarak gelecek nesillere aktarıldı. Bu yüzden söylenmesi ve ezberlenmesi kolay olduğu için semailer bu döneme yani sözlü halk edebiyatı dönemine aittir.

Semai Özellikleri Ve Uyak Düzeni

En kısa semailer 2 – 3 kıtadan oluşur, fakat kıta sayısı beşe kadar çıkabilir. Kendilerine has bir besteyle okunurlar. Hece veya aruz ölçüsü kullanılır. Semailerin son kıtasında şairin mahlası olur. Sade bir dil kullanılır. Genel olarak uyak düzeni ise aaab – abab – aaba – abcb şeklindedir. Çoğunlukla duygusal ve lirik konular işlenir. Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah semailerin en güzel örneklerini Türk Edebiyatına kazandırmışlardır.

Semai Örnekleri

İncecikten bir kar yağar

Tozar Elif Elif diye

Deli gönül abdal olmuş

Gezer Elif Elif diye

Elif'in uğru nakışlı

Yavru balaban bakışlı

Yayla çiçeği kokuşlu

Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarını çatar

Gamzesi bağrıma batar

Ak elleri kalem tutar

Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak

Elif'in elinde bardak

Sanki yeşil başlı ördek

Yüzer Elif Elif diye

Karac'oğlan eğmelerin

Gönül sevmez değmelerin

İliklenmiş düğmelerin

Çözer Elif Elif diye

Karacaoğlan