Semai Nedir? Semai Nazım Biçimi Hangi Döneme Aittir, Örnekleri, Özellikleri ve Uyak Düzeni Nasıl?

Semai nedir sorusu edebiyatla ilgilenenler için merak edilen bir sorudur. Kabaca özetlersek Geleneksel Türk Edebiyatının üçe ayrılan kollarından Aşık Edebiyatında yer alan bir nazım türüdür. Bu noktadan sonra ise semai uyak düzeni ve semai özellikleri ön plana çıkar. İşte tüm bu detaylarla birlikte semai nedir, semai hangi döneme aittir sorularını yanıtladık.
Geleneksel Türk Edebiyatının aşık, tekke ve divan edebiyatı olarak 3 kolu vardır. Semai ise aşık edebiyatına dahil olan bir nazım türüdür. Semai kelimesinin sözlük anlamına baktığımız zaman herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın yalnızca dinlenerek öğrenilen şiir demektir .
Türk Edebiyatı 10. Ve 11. yüzyıllarda daha çok sözlü olarak gelecek nesillere aktarıldı. Bu yüzden söylenmesi ve ezberlenmesi kolay olduğu için semailer bu döneme yani sözlü halk edebiyatı dönemine aittir.
Semai Özellikleri Ve Uyak Düzeni
En kısa semailer 2 – 3 kıtadan oluşur, fakat kıta sayısı beşe kadar çıkabilir. Kendilerine has bir besteyle okunurlar. Hece veya aruz ölçüsü kullanılır. Semailerin son kıtasında şairin mahlası olur. Sade bir dil kullanılır. Genel olarak uyak düzeni ise aaab – abab – aaba – abcb şeklindedir. Çoğunlukla duygusal ve lirik konular işlenir. Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah semailerin en güzel örneklerini Türk Edebiyatına kazandırmışlardır.
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Elif'in uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif Elif diye
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
Evlerinin önü çardak
Elif'in elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer Elif Elif diye
Karac'oğlan eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin
Çözer Elif Elif diye
Karacaoğlan