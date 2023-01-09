Semantik Nedir? Semantik Bilimi Neyi İnceler, Unsurları Nelerdir?

Son günlerin popüler sorularından olan semantik nedir sorusunu ilgilenenleri için araştırdık. Pek çok yerde karşımıza çıkan bu terim için siz de semantik bilimi neyi inceler diye merak ediyor olabilirsiniz. Ama bundan önce ilk olarak semantik ne demek ona bakmanız gerekir. Haberimizin devamında semantik nedir, semantik bilimi neyi inceler sorunlarını detaylarıyla bulabilirsiniz.

Semantik Nedir?

Semantik terimine kelime anlamı olarak baktığımız zaman anlam bilimi olduğunu görürüz. Felsefi olarak baktığımız zaman ise sözcüklerin nasıl anlam kazandığına bakılan bir alandır. Yani dilin sembolik kullanımı da dahil olmak üzere kelimelerin ve dilin anlamlarına bakan bir dilbilim dalıdır. Bunun yanı sıra kelimelerin çoklu anlamlarına ve çağrışımlarına da bakar.

Semantik Bilimi Neyi İnceler, Unsurları Nelerdir?

İnsanoğlu iletişim ihtiyacını sözlü ya da yazılı şekilde sağlar. Sözlü ya da yazılı iletişim fark etmeksizin kullanılan dil çok önemlidir. Bu noktada semantik bilimi devreye girer ve insanların kullandıkları kelimeleri inceleyerek birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Semantik bilimi kelimelerin anlamlarını inceler. Bunu da iki farklı unsurla yapar, felsefi ve bilimsel olarak. Semantik bilimine felsefi açıdan bakıldığında kelimelerin düz anlam mü yan anlam mı olduğu önemlidir. Bilimsel açıdan ise kelimenin zaman içindeki değişimi önemlidir.