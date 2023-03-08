Arapçayı doğru bir şekilde öğrenmek için Arap alfabesinin bilinmesi gerekmektedir. Özellikle Kuran-ı Kerim'i Arapça olarak okumak isteyenler, kameri ve şemsi harfleri hakkında birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için şemsi ve kameri harfler- kameri ve şemsi harfler nelerdir, nasıl ayırt edilir ve okunur sorularının yanıtlarını araştırdık.

Şemsi Harfler Nelerdir?

Arap alfabesi toplam 28 harften meydana gelmektedir. Bu harflerin yarısı şemsi, diğer yarısı ise kameri harf olarak isimlendirilmektedir. Şemsi harflerin doğru bir şekilde öğrenilip telaffuz edilmesi, Kuran-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Arap alfabesinde toplam 14 tane şemsi harf bulunmaktadır. Bu harfler şunlardır: "تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن" Şemsi harflerin Türkçe okunuş şekli ise şu şekildedir:

ت : اَلتَّاجِـر - (et-taciru)

ث : اَلثَّـوبُ - (es-sevbu)

د : اَلـدِّيْكُ - (ed-diku)

(4) ذ : اَلـذَّهَبُ - (ez-zehebu)

ر : اَلرَّجُـلُ - (er-raculu)

ز : اَلزَّهْـرَةُ - (ez-zehratu)

س : اَلسَّـمَكُ - ( es-semeku)

ش : اَلشَّـمْسُ - (eş-şemsu)

ص : اَلصَّـدْرُ – ( es-sadru)

ض : اَلضَّـيْفُ - (ed-dayfu)

ط : اَلطَّـالِبُ - ( et-talibu)

ظ : اَلظَّهْـرُ - ( ez-zahru)

ل : اَللَّحْـمُ - ( el-lahmu)

ن : اَلنَّجْـمُ - (en-necmu)

Kameri Harfler Nelerdir?

Arap alfabesinin 14 harfini şemsi harfler oluştururken kalan 14 harfini kameri harfler oluşturmaktadır. Kameri harfler şöyledir: "ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى" Kameri harflerinin kodlaması ve okunuşu ise şu şekildedir:

(أ : اَلْاَبُ - (el-ebu)

ب : اَلْبَابُ - (el-babu)

ج : اَلْجَنَّـةُ - (el-cennetu)

ح : اَلْحِمَـارُ - (el-himaru)

خ : اَلْخُـبْزُ - (el-khubszu)

ع : اَلْعَين - (el-aynu)

غ : اَلْغَـدَاءُ - (el-ğidau)

ف : اَلْفَـمُ - (el-femu)

ق : اَلْقَمَـرُ - (el-qameru)

ك : اَلْكَلْـبُ - (el-kelbu)

م : اَلْمَـاءُ - (el-mau)

و : اَلْوَلَـد - (el-veledu)

هـ: اَلْهَـوَاءُ - (el-hevau)

ى : اَلْيَـدُ - (el-yedu)

Şemsi ve Kameri Harfler Nasıl Ayırt Edilir?

Arap alfabesini oluşturan şemsi ve kameri harfler arasında okunuş açısından küçük bir fark bulunmaktadır. Şemsi harfler nasıl okunur konusu merak edilen konulardan biridir. Arapça sözcüklerin "elim lam" takısı ile belirlilik kazandığı durumlarda "lam" takısı okunmamaktadır. Şemsi harfle başlayan adların başında "el" takısı bulunmaktadır. Lam takısı okunmadan tekrarlı okunan harfler, şemsi harf olarak tanımlanmaktadır. Kameri harflerde ise "Elim lam" takısının "lam'ı" okunmaktadır. Şemsi ve kameri harfler arasındaki fark "lam" takısının okunup okunmamasıdır.