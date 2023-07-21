Sen De Mi Brütüs Ne Demek? Sen De Mi Brütüs Hikayesi Nereden Geliyor?

"Sen de mi Brütüs ne demek?" sorusunun ortaya çıkmasının temel sebebi, Sezar tarafından kullanıldığı bilinen bu cümlenin zaman içerisinde deyime dönüşmesidir. Orijinali "Et tu, Brute?" olan bu söz, tarihe adını haklı ve hain olarak yazdıran iki ünlü Roma askeriyle ilişkilidir. Dolayısıyla "Sen de mi Brütüs hikayesi nereden geliyor?" sorusuna cevap verilirken bu sözün söylendiği dönemde yaşanan meşhur olayın anlatılması gerekir.

Sen De Mi Brütüs Ne Demek?

"Sen de mi Brütüs?" efsaneye göre orijinali "Et tu, Brute?" olan ve Julius Sezar tarafından bir suikastte can vermeden önce söylenen son sözlerdir. Türkçeye "Sen de mi Brütüs?" olarak çevrildiği görülen bu sözün hem ihanet hem de nankörlük kavramlarıyla ilişkili olduğu belirtilmelidir. MÖ 44'te Marcus Junius Brutus'un öncülük ettiği bir grup senatör tarafından hançerlendiği bilinen Juluis Sezar, bu son sözü ile üvey oğluna karşı olan hayal kırıklığını dile getirmiştir. Yani Juluis Sezar, tarihte üvey oğlu olarak Marcus Junius Brutus'un ihaneti karşısında şaşkınlığa uğramıştır. Öyle ki Sezar'ın bu sözleri söylemeden önce saldırganlar arasındaki senatörlere karşı koyduğu bilinir. Ancak üvey oğlu olan Brutus'u da saldırganların arasında gördüğü belirtilen Sezar, bu duruma yönelik olan hayal kırıklığını "Sen de mi Brütüs?" sözüyle belli ederek savaşmayı bırakmıştır.

Sen De Mi Brütüs Hikayesi Nereden Geliyor?

Yaşadığı ihanet karşısında "Sen de mi Brütüs?" sözünü söylediği bilinen Juluis Sezar'ın hikayesi sıklıkla araştırılır. Zaman içerisinde bir deyim olarak kullanıldığı görülen bu söz, Roma'nın diktatörü olarak nitelendirilen Juluis Sezar tarafından Brutus'a söylenmiştir. Hikayeye göre Brutus, Roma'nın diktatörü Sezar'ın üvey oğlu olarak bilinir. Bazı kaynaklarda ise Marcus Junius Brutus'un Sezar'ın öz oğlu olduğu belirtilir. Bu konudaki bilgiler net olmasa da ölmeden önce "Sen de mi Brütüs?" lafını kullanan Sezar'ın, uğradığı ihanet karşısında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığı aktarılır. Çünkü Brutus, Sezar'a karşı çıkan ve ona saldırı planlayan kişilerle birlik olmuştur. Buna bağlı olarak Brutus, Sezar'a suikast düzenlenen günde hainlerin arasında yer almıştır. Öyle ki Sezar'ın ölümüne sebep olan son bıçak darbesini Brutus'un attığı bilinir. Bu nedenle halk tarafından sevilmemesine rağmen diktatör Sezar'ın tarihte haklı olarak ilan edildiği görülür. Dolayısıyla Sezar'a ihanet ettiği düşünülen Marcus Junius Brutus da hain olarak anılmıştır.