Sen De Nasıl Yazılır? TDK Sende Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bazı eklerin okunuşu ve yazılışı aynıdır. Aynı olan bu eklerin yazım şekilleri değişir. Kimisi ayrı yazılsa da kimisi bitişik yazılır. Sen de nasıl yazılır, sorusu bu eklerin kullanımına göre değişir yanıtını veririz. TDK sende doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı, dediğimizde bağlaç olan "de" mi yoksa hal eki olan "-de" mi kullandığımızın öneminin büyük olduğunu öğreniriz. Bağlaç olan "de" ayrı yazılırken hal eki olan "-de" bitişik yazılır. Bu nedene cümledeki anlamına bakılır.

Sen De Nasıl Yazılır?

Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. "Sen de" yazılışı da büyük ünlü uyumuna uyması için "de" şeklinde yazılır. Bulunma Hâli: İsmin "-da, -de, -ta, -te" bulunma hâl eklerinden birini almış biçimidir. İsmin bu hâline, "de hâli" de denilmektedir. Cümlede ismin bulunduğu yeri ifade ettiği için "nerede?" sorusu ile bulunabilir. Bulunma durumu eki, sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.

"Sen de" ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Herhangi bir yazım yanlışı olmaması için sen de olarak yazılmalıdır. Bu kelimedeki "de" eki bağlaç anlamında kullanılmıştır. "Bu kitap sende kalsın" cümlesinde hal eki olarak kullanılan "de" eki birleşik yazılır.

TDK Sende Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'na göre Sen kelimesinin anlamı, teklik ikinci kişiyi gösteren sözdür.

Bağlaç olan "de" ile birlikte yazılan "sen de" kelimesinin örnekleri şu şekildedir:

Arkadaşlarınla birlikte sen de ödevlerini yap.

Aldığım ayakkabının aynısında sen de almalısın.

Sen de olmasan ben ne yapardım.

Bu mutlu günümde sen de yanımda olduğun için çok mutluyum.

Hal eki olan "de" ile birlikte yazılan sende kelimesinin örnekleri şu şekildedir:

Kitaplarım sende kalmış.

Bu akşam sende kalabilir miyim?

Hem bağlaç hem de hal eki olan "de" birlikte sen kelimesiyle kullanılır. "sende de" kelimesinin örnekleri şu şekildedir: