Send 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Send Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede düzensiz fiiller arasında yer alan göndermek eylemiyle ilgili olarak genellikle send 2. ve 3. hali ile örnek cümleler araştırılır. Bu fiilin düzensiz eylemler arasında yer alması 2. ve 3. halinde düzenli bir ek almayarak ses değişmesine uğradığını gösterir. Buna bağlı olarak send fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur diyenlere hem çeşitli örnekler sıralanmalı hem de teorik bilgiler sunulmalıdır.

Send 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

İngilizcede fiil sözcüklerinin aldıkları eklere göre irregular veya regular verbs olarak gruplandırıldığı bilinir. Bu fiillerin irregular verbs grubuna dahil olanlar 2. ve 3. hallerinde düzenli bir ek almadan ses değişmesine uğrar. Bunun tam tersi olarak regular verbs grubuna dahil olan fiiller ise 2. ve 3. hallerinde –d, -ed, -ied eklerinden birini alır. 2. ve 3. hali sıklıkla sorgulanan send fiilinin irregular verbs kategorisinde yer aldığı bilinir. Dolayısıyla bu fiilin ikinci ve üçüncü halinde ses değişmesine uğrayarak sent şeklinde kullanıldığı söylenmelidir. Göndermek anlamına gelen send fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü halinin incelenebileceği cümleler aşağıdaki gibidir:

I rarely send flowers to my family members. (Aile üyelerime nadiren çiçek gönderirim. - birinci hali) I sent the package I prepared three days ago by cargo. (Üç gün önce hazırladığım paketi kargoyla gönderdim. - ikinci hali) She has not sent her invitation yet. (O henüz davetiyesini göndermedi. - üçüncü hali) I can send the documents if you want. (İstersen dokümanları gönderebilirim. - birinci hali) She sent us different products of her factory. (O bize fabrikasının değişik ürünlerini gönderdi. - ikinci hali) The book I wanted to read wasn't sent to me. (Okumak istediğim kitap bana gönderilmedi. - üçüncü hali)

Send Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede göndermek anlamında kullanılan send fiili irregular verbs kategorisine dahildir. Dolayısıyla bu fiilin ikinci ve üçüncü halinde ses değişmesine uğrayıp regular verbs gibi düzenli bir ek almadığı söylenebilir. Çeşitli cümle örneklerine göz atıldığı takdirde send fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü halinin nasıl kullanıldığı anlaşılabilir. Ancak bu fiilin doğru bir şekilde kullanılması amacıyla birinci, ikinci ve üçüncü halinin nasıl yazılıp okunduğunun da detaylı bir şekilde incelenmesinde fayda vardır. Bu bağlamda göndermek anlamına geldiği bilinen send fiilinin üç ayrı halinin nasıl yazılıp okunduğu aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Send – birinci hali (okunuşu: send)

– birinci hali (okunuşu: send) Sent – ikinci hali (okunuşu: sent)

– ikinci hali (okunuşu: sent) Sent - üçüncü hali (okunuşu: sent)

Yukarıda sıralanan bilgilere göz atıldığı zaman send fiilinin ikinci ve üçüncü halinin aynı şekilde yazılıp okunduğu görülebilir. Bu fiil düzensiz eylemler yani irregular verbs kategorisinde yer alsa da ikinci ve üçüncü hali aynı olan ifadelerdendir. Dolayısıyla send fiilinin hangi cümlelerde ikinci ve üçüncü hali ile kullanıldığı öğrenildiği zaman ilgili sözcüğün doğru bir şekilde yazılması kolaylaşır. Örneğin geçmiş zamanda kurulan cümlelerde ikinci hali ile kullanılan bu fiil past perfect, present perfect ve future perfect cümlelerinde üçüncü haliyle kullanılır.