Kimi Latin dillerinde mesafeli olan kadın veya erkeğe karşı hitaplar kullanılır. İspanyol kökenli kelimelerden birisi olan ve hitap biçimi olarak bilinen senorita ne demek sorusu kullanıcılar tarafından da çok sık araştırılmıştır. Özellikle dizi veya filmler de karşımıza çıkan bu hitap şeklinin kimlere söylenildiği merak edilmiştir. Bu kelime farklı ülkelerde de farklı şekillerde telaffuz edilmektedir. Sinyotira okunuşunun yanı sıra nasıl yazılır sorusu da bu durumda önem kazanmıştır. Ülkemizde yaygın bir şekilde izlenen Meksika dizilerinde de çok sık karşılaşılan bu kavram bizlere yabancı gelecektir. Bir saygı ifadesi olarak bilinen senorita ne demek, İspanyolca sinyorita (señorita) ne anlama gelir, kime denir? Bu sorulara dair cevaplar...

Senorita Ne Demek?

İspanyolca kökenli bir kavram olan, okunuşu sinyorita olarak bilinen senorita ne demek sorusu kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Bir saygı ifadesi olan senyorita, bayan anlamına gelir. İspanyolca bir hitap şekli olan bu kelime kadınlara kullanılır. Latin dillerinde çok sık kullanılan bu hitap şekli cinsiyete ve hatta yaşa göre de değişir. Hatta kadınlarda evli olup olmama durumuna göre de hitap şekli değişiklik gösterecektir. Senyorita, evli olmayan kadınlara saygı amacıyla kullanılan bir hitap şeklidir.

İspanyolca Sinyorita (Señorita) Ne Anlama Gelir?

İspanyolca sinyorita (señorita) ne anlama gelir sorusu, İspanyol dizilerde bu kavram ile karşılaşan kişiler tarafından merak edilmiştir. Kadınlara özgü olan bu hitap, aynı zamanda saygı ifadesidir. Bu hitap şekli kadınların evli olup olmamasına göre de değişiklik gösterecektir. Türkçe anlamı bayan olan bu hitap şekli çok yaygın kullanılmıştır. İspanyolca olan bu kelime İspanya dışında Meksika, Arjantin, Peru, Şili, Paraguay, Uruguay, Venezüella gibi ülkelerde de kullanılmıştır. Fakat telaffuz olarak farklılık içerebilir.