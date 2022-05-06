Sentrozom Görevi Ve Özellikleri - Sentrozom Nedir, Hangi Hücrelerde Bulunur?

Sentrozom görevi ve özellikleri oldukça fazladır. Bazı hayvan ve bitki hücreleri içerisinde yer alır. Özellikle ilkel bitki hücrelerinde sıklıkla rastlanabilir. Kendine has bir önemi bulunan sentrozom ekolojik döngü açısından da büyük bir öneme sahiptir. Hücre bölünmesinde son derece önemli bir yapdır. Sentrozom nedir, hangi hücrelerde bulunur sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Sentrozom Görevi

Sentrozom zarı olmayan bir organel türüdür. Hücrelere destek veren bu yapı hücrelerin bölünerek eşleşmesine yardımcı olur. Hücre bölünmesinde en önemli işlevlere sahip olduğu söylenebilir. Sentrozom görevleri hakkında şunlardan bahsedilebilir:

En temel görevi kromozomların bölünmesi ve bunların taşınmasıdır.

Hücre bölünmesi sırasında aynı zamanda iğ ipliklerinin üretilmesini sağlar.

Kromozomların kutuplara taşınmasına yardımcı olur.

Kromozomları birbirinden ayırmak yine görevlerinden biridir.

Bazı hücrelerde bulunan sil ve kamçı yapıları da yine sentrozom tarafından oluşturulabiliyor.

Hücre bölünmesinde görev alan sentrozom bazı hayvanların ve bitkilerin hücrelerinde yer alıyor. Ancak bitki hücrelerinin büyük bir çoğunluğunda sentrozom bulunmuyor.

Sentrozom Nedir?

Birbirine diki iki silindirik bir yapıya sahip olan sentrozom hücrelerin bölünerek taşınmasında görevli olan bir organeldir. Zarsız bir yapısı bulunan bu organel yapının 9 adet ipliği bulunuyor. Bu ipliklerin arası da matriks ile dolu bir yapıdadır. Bu organel daha çok ilkel bitkilerde ve hayvanlarda bulunmaktadır. Kromozomların bölünmesinde gerekli yerlere taşınmasında en temel görevleri yerine getirirler.

Sentrozom Hangi Hücrelerde Bulunur?

Sentrozomlar belirli hücrelerde bulunurlar. Bu hücreler genelde sinir hücreleri hariç olan birçok hayvan hücresinde bulunmaktadır. Çekirdeğe yakın yerlerde bulunurlar. Mantar hücrelerinde bulunmayan sentrozomlar ilkel bitki hücrelerinde yer alıyor. Aynı zamanda olgun alyuvar hücresi, yumurta ve sinir hücrelerinde de bulunmamaktadır.

Sentrozom aynı zamanda yosun ve eğrelti otlarında da bulunur. Hayvanlarda çekirdeğe yakın kısımlarda bulunsa da sinir hücrelerinde yer almıyor. Evrimsel açıdan son derece önemli bir yapı olduğu söylenebilir. Birçok önemli görevi olan sentrozom zarsız yapısı ile bilinir.

Sentrozom Bitki Hücresinde Bulunur Mu?

Sentrozom bitki hücrelerinin hepsinde bulunmuyor. İlkel bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır. İğ ipliklerinin oluşturulmasında etkili olan sentrozom, bölünmeyi yaratarak kromozomların da ayrılmasını sağlar. Bunun yanında bunların kutuplara taşınmasını sağlar. Mantar hücrelerinde yer almasalar da yosunlar ile eğrelti otlarında bulunur. Daha çok hayvan hücrelerinde bulunan bir yapıdır. Hayvan hücrelerinin de tamamında bulunmaz.