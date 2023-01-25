Sera Etkisi Nedir? Sera Etkisi Sebepleri ve Sonuçları Neler, Neden Olan Gazlar Hangileri?

Sera etkisi nedir ve sera etkisi sebepleri, küresel ısınma çerçevesinde değerlendirilen bir konudur. Güneşten gelen ışınların, dünyadaki gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. İnsanın doğa üzerindeki etkisi bu gazları arttırmaktadır. Sera etkisine neden olan gazlar bir süre sonra artmaya başlamaktadır. Bu da dünyanın ısınmasına ve zararlı ışınların artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sera etkisi sonuçları kendini iklimlerde daha çok göstermektedir. Bu günümüzde dünyanın doğal düzenini değiştirmiştir.

Sera Etkisi Nedir?

Dünya var oluşundan bu yana muazzam bir dengeye sahiptir. Dünyada bu denge sağlanırken pek çok faktör de bir arada rol oynamaktadır. Bu denge sağlarken aslında birçok faktör de devreye girmektedir. Çoğu insan, güneş ışınlarının doğrudan dünyayı ısıttığını düşünse de sistem tam olarak bu şekilde işlememektedir. Güneşten gelen ışınların bir kısmı bulutlar ve yeryüzü tarafından geri yansıtılırken bir kısmı da atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulmaktadır. Yani dünya bu ışık enerjisinin döngüsü sayesinde ısınmaktadır.

Güneşten yansıyan bu ışınların, dünyadaki gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denmektedir. Bunun yanında, insanın doğa üzerinde yarattığı etki sonucunda gazların artması, güneş ışınlarının da daha çok tutulmasına neden olmaktadır. Özellikle karbondioksit gazının artması, dünyayı saran ozon tabakasının incelmesi ve de delinmesi gibi faktörler havada aşırı ısınma meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu da küresel ısınmayı beraberinde getirmektedir

Sera Etkisi Sebepleri

Özellikle sanayileşmeyle birlikte dünyada fosil yakıt kullanımı çok fazla artmıştır. Bu gazlar arasında azot, karbondioksit ve kükürt gibi gazlar dünyanın kendisi doğal dengesinde bulunmaktadır. Ancak fosil yakıtların artmasıyla birlikte bu gazların miktarı doğal dengeyi bozacak şekilde artmıştır. Isıyı tutan ve sera etkisi oluşturan bu gazlar ozan tabakasına zarar vermektedir. Havayı sıkıca tutan bu gazlar buharla birlikte asit yağmurları oluşturmaktadır. Buharlaşma, havaya tutunma, yoğuşma ve yağışlarla gerçekleşen bu kısır döngü sera etkisinin nedenlerindendir. Sera gazları, bu durumda doğrudan hava kirliliği ile bağlantılıdır.

Hava kirliliğine yol açan tüm ısınma, ulaşım ve sanayi kaynakları da sera etkisi için gerekli gazları havaya salmaktadır. Ayrıca bilinçsiz tüketim ve kentleşmeden kaynaklanan nedenler de vardır. Ucuz olduğu için tercih edilen fosil yakıt gibi ısınma yöntemleri özellikle sera etkisi yaratan gazlar salar. Bunların yanında belirlenen kurallara uymayan ve dengesiz şekilde dağılmayan sanayi kuruluşları, başta kükürt ve azot olmak üzere sayısız zehirli gaz yaymaktadır. Artan özel araç kullanımı da bu zararlı gazların yayılımını arttırmaktadır.

Sera Etkisi Sonuçları

Kutuplardaki buzulların erimesi, okyanusların yükselmesine neden olacaktır..

Kuraklık ve çölleşme baş gösterirken bir taraftan da kasırgalar ve seller meydana gelecektir.

Mevsimlerin dengesi bozulacak ve kış ayları sıcak geçecektir. İlkbahar daha erken, sonbahar ise geç gelecektir.

Hayvanların göç takvimleri karışacak ve hava durumlarını kestiremeyen hayvanlar göç zamanlarını hesaplamakta zorlanacaktır. Bu da canlı türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirecektir.

Sıcaklıklarda artış, su kaynaklarının azalmasına neden olacaktır. Su kaynakları hızlı bir şekilde azalmaya ve kurumaya başlayacaktır.

Sıcaklık artışları büyük çaplı yangınlara neden olacak, ormanların miktarında azalma olacak ve canlı formasyonların tehlikeye sokacaktır

İklim değişiklikleri insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Solunum, kalp, alerji gibi birçok farklı hastalıkta artışlar gözlemlenecektir.

Sera etkisi nedir ve sera etkisi sebepleri, küresel ısınma çerçevesinde değerlendirilen bir konudur. Güneşten gelen ışınların, dünyadaki gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. İnsanın doğa üzerindeki etkisi bu gazları arttırmaktadır. Sera etkisine neden olan gazlar bir süre sonra artmaya başlamaktadır. Bu da dünyanın ısınmasına ve zararlı ışınların artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sera etkisi sonuçları kendini iklimlerde daha çok göstermektedir. Bu günümüzde dünyanın doğal düzenini değiştirmiştir.