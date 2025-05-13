Sere Serpe Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sereserpe Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde bir arada yazılan birleşik kelimeler olduğu gibi ayrı yazılan birleşik kelimelerde vardır. Bu kelimelerin yazımında bazı kurallar geçerlidir. Bu sebeple de birleşik kelimelerin yazımı konusunda bazı hatalar yapılabilmektedir. Hata yapmamak için birleşik kelimelerin hangi durumlarda ayrı yazıldığını bilmek oldukça önemlidir. Sere serpe kelimesi de yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini alır. Sere serpe nasıl yazılır ve TDK'ye göre sereserpe ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorulara da bu sebeple sıklıkla cevap aranmaktadır.

Sere Serpe Nasıl Yazılır?

Serbest, rahat biçimde, çekinmeden anlamı taşıyan sere serpe kelimesinin yazımı sıklıkla hatalar yapılmaktadır. Kelimenin " sereserpe" şeklinde birleşik olarak yazılması yanlıştır. Kelimenin doğru yazımı " sere serpe" şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru yazım şekli ayrıdır.

TDK'ye Göre Sereserpe Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımından emin olmadığımız kelimeleri kontrol ettiğimiz önemli bir kaynaktır. TDK'ye göre de sereserpe kelimesi " sere serpe" şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır.