Şeref Taşlıova Kimdir? Aşık Şeref Taşlıova Eserleri, Şiirleri, Şarkıları ve Hayatı

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Şeref Taşlıova Kimdir?

Şeref Taşlıova hem halk ozanı hem de önemli devlet sanatçısıdır. 10 Nisan 1938 senesinde Kars'a bağlı ilçelerden Çıldır'ın Gülyüzü Köyü'nde doğmuştur. Annesi Nergis Hanım, babası ise Hacı Bey'dir. 1949 senesinde ilkokula giderken 23 Nisan Çocuk Bayramı sırasında türkü söylemeye başlamış ve sonrasında da devam etmiştir.

1954 yılında Çıldırlı Aşık Şenlik isimli bir ozanın oğlu olan Aşık Kasım'dan ilk defa aşıklık geleneği ile ilgili olarak ders almıştır. 1958- 1960 yılları arasında ise İstanbul'da askerlik yapmıştır. 1964 senesinde Kar Radyosu'na girmiştir. Burada Aşıklarla isimli programlar yapmış ve bu programlar kesintisiz olarak 10 yıl devam etmiştir. 1967 senesinden sonra ise Konya'da düzenlenen Türkiye Aşıklar Bayramı ve Uluslararası İstanbul Festivali gibi organizasyonlarda boy göstermiştir.

Birçok uluslararası organizasyona katılan ve çeşitli yerlerde Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri olmuştur. Altın ve gümüş olarak 145 madalya kazanmıştır. Aynı zamanda 120 plaket ve şilt almıştır. Bunların yanında 180 tane taktir ve teşekkür belgeleri vardır.

Yurt içinde üniversitelerde çeşitli mezuniyet ve yüksek lisans tezleri kapsamında şiirleri derlenmiştir. Başta TRT olmak üzere hem devlet hem de özel televizyonlarda birçok programa konuk olmuştur. Bunların yanında Sanat Elçisi unvanı ile birçok resmi görevlendirmelerle yurtdışında birçok ülkeyi ziyaret etmiştir. Başarılarla dolu yaşamı ise 20 Eylül 2014 senesinde İstanbul'da son bulmuştur.

Şeref Taşlıova Eserleri Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri'nin en önemli isimlerinden biri olan Şeref Taşlıova, saza oldukça hakim bir halk ozanıdır. Güçlü bir doğaçlama yeteneğinden bahsedilebilir. Konya Aşıklar Bayramı'na katılan Taşlıova, aşık ve şenliklerin aranılan isimlerinden biri olmuştur. 1000'den fazla eseri vardır. Aynı zamanda şiirlerinde genelde hasret, aşk ve tabiat yanında sosyal yaşamı kaleme almıştır. UNESCO tarafından da aşıklık geleneğinin temsilcisi olarak seçilmiştir. Kendisine Yaşayan İnsan Hazinesi denmiştir. Öneli şiirleri arasında şunlar yer alır:

Asyalı Güzel

Ben Bir Şeyda Bülbül

Benim

Çıldır'ın Kurtuluş Destanı

Biri Anadolu Biri Atatürk

Gallerde Akşamüzeri

Gelin Gelir Karşıya

Gibi çok önemli şiirleri bulunmaktadır.