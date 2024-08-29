Şerefiye Sarnıcı Nerede, Hangi İlçede? Şerefiye Sarnıcı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Sarnıçlar, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Eski Mısır, Mezopotamya, Roma ve Bizans gibi büyük uygarlıklar, suyun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için gelişmiş sarnıç sistemleri inşa etmiştir. Sarnıçların en belirgin özelliği, suyu toplamak ve uzun süreli depolamak amacı ile yer altında veya yer üstünde inşa edilen geniş hazneler olmalarıdır. Şerefiye Sarnıcı nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların bilinmesi gerekir.

Şerefiye Sarnıcı Nerede, Hangi İlçede?

İstanbul'un meşhur sarnıçlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından 428-443 yılları arasında Fatih ilçesinde inşa edilmiştir. Şerefiye Sarnıcı yol tarifi araştırıldığında; Divan Yolu Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Boyacı Ahmet Sokak ve Dostluk Yurdu Sokak tarafından sınırlanan yapı adasının güneyinde konumlandığı görülür. Şerefiye Sarnıcı aynı zamanda "Theodosius Sarnıcı" olarak da bilinir.

Şerefiye Sarnıcı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Şerefiye Sarnıcı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır.

Anadolu yakasından gelecekler için yol tarifi yapacak olursak eğer:

Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Çemberlitaş durağında indiğinizde Şerefiye Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. Üsküdar'dan Marmarayı kullanarak Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Çemberlitaş durağında indiğinizde Şerefiye Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta ininiz. Buradan Marmaraya aktarma yaparak Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Çemberlitaş durağında indiğinizde Şerefiye Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. Kartal, Pendik, Maltepe taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile Ayrılıkçeşme istasyonunda indikten sonra Marmaraya aktarma yapıp Marmaray ile Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Çemberlitaş durağında indiğinizde Şerefiye Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz.

Avrupa Yakasından gelecekler için yol tarifi yapacak olursak eğer: