Sergüzeşt Karakterleri - Sergüzeşt Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Sergüzeşt karakterleri, romanın içinde bulunan kişilerdir. Sergüzeşt kişileri içinde çok farklı fıtrata sahip şahısları bulabilirsiniz. Bu karakterlerin özellikleri de kitapseverler tarafından merak edilen hususlardan biridir. Sergüzeşt kahramanları ve özellikleri ile ilgili merak edilenleri de yazımızda bulabilirsiniz. Karakterlerin analizi de konunun diğer bir merak edilen hususudur. Sergüzeşt karakter analizi yazımızın devamında.

Sergüzeşt Karakterleri

Sergüzeşt, Türk edebiyatında ilk realist roman olma özelliği ile bilinir. Söz konusu eser Samipaşazade Sezai tarafından kaleme alınmıştır. Bu romanın anlatım tarzı, kitap okumayı seven herkesin ilgisini çeker. Eser, kölelik ile cariyeliği eleştirel bir dille değerlendirmiştir. Bu özelliği ile roman, okuyanları etkilemeyi başarmıştır.

Sergüzeşt Kahramanları ve Özellikleri

Kafkas kökenli olan Dilber, henüz 9 yaşında iken insan tacirleri tarafından kaçırılmıştır. Dilber küçük yaşta Mustafa Efendi'nin konağına satılır. Bu evde, ev hanımları tarafından sürekli ezilmektedir. Yapılan eziyetler nedeniyle Dilber çok mutsuzdur. Mustafa Efendin'in belli bir süre sonra tayini çıkar. Bu sayede Dilber de bu evden kurtulur. Kurtulur fakat bu sefer de Dilber farklı bir eve satılır.

Dilberin hayatı Asaf Paşa tarafından satın alınması ile değişir. Burada iyi bir eğitim alan Dilber, aynı zamanda Fransızcayı da çok iyi şekilde öğrenir. Paşanın oğlu resme çok meraklı birisidir. Kendisi Dilberin de resmini çizer. Böylece ikilinin aralarında bir sevgi oluşur. Fakat Asaf Paşa bu aşka rıza göstermez. Dilber gizlice başka bir yere satılır. Fakat ikilinin arasındaki aşk her yerde devam eder.