Sergüzeşt Ne Demek? Sergüzeşt Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sergüzeşt ne demek, Osmanlıca sözlükte hem de Türkçe sözlükte kısaca macera, serüven olarak olarak tanımlanmaktadır. Bu kısa tanımların yanında Osmanlıca sözlükte sergüzeşt kelime kökü ve kökeni verilmektedir. Eskimiş bir isim olarak sözlükte nitelendirilen Farsça kökenli bir sözcüktür. Macera anlamına gelen sergüzeşt cümle içinde kullanımı ve kökeni de örneklerle daha iyi anlaşılmaktadır. Buz sözcük özellikle Tanzimat Dönemi'nden itibaren günlük konuşma dilinin haricinde özellikle eser isimlerinde tamlama olarak kullanılmıştır.

Sergüzeşt Ne Demek?

Sergüzeşt sözcüğü özellikle Osmanlı döneminde kullanılmakla birlikte özellikle Tanzimat Dönemi'nden itibaren hem edebi metinlerde hem günlük konuşma dilim de hem de eser isimlerinde çok fazla kullanılmıştır. Gerek Tanzimat öncesi gerekse Tanzimat sonrası edebi dönemlerde bu sözcük eser isimlerinde ve sözcük tamlamalarında kullanılmıştır.

Sergüzeşt sözcüğü hem Türkçe sözlükte hem de Osmanlıca sözlükte serüven, macera ve başından geçen anlamında kullanılmıştır.

Sergüzeşt Kelime Kökeni ve Kökü

Farsça sar guδaşt سرگذشت z "baştan geçen şey, macera" deyiminden alıntıdır.

Sergüzeşt sözcüğü tarihte ilk kez Erzurumlu Mustafa Dari'in Kıssa-i Yusuf (1377) eserinde kullanılmıştır.

Sergüzeşt Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sergüzeşt sözcüğü tamlama ve cümle kullanımlarının yanında eser ismi olarak da kullanılmıştır. Özellikle Sami Paşazade Seza'nin Sergüzeştnâme isimli eseri çok bilinmektedir.

Bu bilgilerin yanında sergüzeşt sözcüğünü daha iyi anlamak adına cümle içinde örnek kullanımlarına bakalım:

• Başımızdan bir sergüzeşt geçti ki şaşırıp kaldık.

• Her gün bir sergüzeşt yaşamaktan ben de ok yoruldum.

• Senin sergüzeşt dediğin olayı ben her gün yaşıyorum.

• Bugünkü sergüzeşt hikayesi beni de çok etkiledi.