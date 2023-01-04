Şerh Ne Demek? Edebiyatta Şerh Nedir, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

Şerh nedir, edebî bir metni yoğun okuyucuları için anlaşılabilir duruma getirmek amacıyla hazırlanan yazılı araştırmalardır. Makale ya da farklı bir kitap veya sözlük şeklinde olmaktadır. Edebiyatta şerh ne demek şu şekilde açıklanmaktadır; şerh sözcüğünün terim karşılığı; tanımak, keşfetmek, beyan etmek, sunmak, anlaşılması zor bir yazıyı ifade etmek, bir olayı sonuca kavuşturmaktır. Şerh nasıl yapılır gibi birçok sorunun yanıtları aşağıda yer almaktadır.
Sanatçılar, nadiren de olsa metinlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen kelimeler, deyimler, olaylar ve düşünce tarzları kullanmaktadırlar. Tüm bunların hepsi bir olay, bir durum veya bir düşünce tarzını yansıtmaktadır. Okuyucu, bunları çözüme kavuşturmadan eserin tamamını anlaması imkansızdır. Açıklamanın nihai sebebi bu anlamayı yaratmaktır. Üzerine düşünülen ve en çok emek verilen eser James Joyce'un Ulysses kitabıdır.
Eldeki verilere bakıldığında edebi eserlerin iki farklı amaç için şerh edildiğine şahit olunmaktadır. Birinci amacı, şerh edilmesi beklenen metinle ilgili okuyucunun bilgi hazinesinin yetersiz olduğu yerler ile ilgili düşüncesidir. Bu amaç doğrultusunda şerh eden kişinin sözcük ve ibareleri bakımından, gramer bilgileri vermesinden, kültür ürünlerini açıklamasından anlaşılmaktadır. Böylelikle bu şerhlerde bilgilendirme unsuru genel bir görevdir. Ayrıca elde olan yazıların bir düşünce ve inanç içinde oluştuğu yer dolayısıyla bir vasıta olarak kullanılması şerhte rol oynayan başka sebep unsurudur.
Gazel şerh örnekleri şu şekildedir;