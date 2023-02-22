Serhaddim Ne Demek? İstiklal Marşı’nda Geçen Serhaddim Var Sözü Ne Anlama Gelir?

İstiklal Marşı, çok sayıda Osmanlıca kelimenin yer aldığı büyük bir edebi eserdir. Buradaki güçlü dizelerden biri de serhaddim ifadesinin bulunduğu dizedir. Serhaddim ne demek? İstiklal Marşı'nın her bir dizesinin ayrı ayrı incelenmesi ve anlamının kavranması gerekir. İstiklal marşında Serhaddim ne anlama gelir? İlgili dizede bulunan benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var ne demek? serhad nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Serhaddim Ne Demek?

Serhad Osmanlıca bir kelime olmakla birlikte anlamı "sınır" demektir. İstiklal marşında da bu ifade "sınır boyu" anlamına gelir. İstiklal Marşı dizelerinde bu kelimenin geçmesi, ilgili dizeye derin bir anlam kazandırdığı gibi şiirin hece ölçüsü ve kafiye düzenine de katkı sağlamaktadır. Şiire bu anlamda katkı sağlayan çok sayıda kelime vardır. İstiklal Marşı genel manada çok özel ifadelerin yer aldığı bir şiirdir.

Benim İman Dolu Göğsüm Gibi Serhaddim Var Ne Demek?

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var dizesi, İstiklal Marşı'nın 4. kıt'asının 2. dizesinde geçer. İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönem milli mücadele dönemidir. Yani ülke düşman işgali ve tehlikesi ile karşı karşıyadır. Söz konusu dize de düşmanlara atıfta bulunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var dizesi ile düşman devletlere seslenmektedir. Şair, Türk milletinin güçlü bir imana sahip olduğu, bu güçlü iman gibi de sınırlarının olduğunu ifade etmiştir. Hiçbir düşmanın da bu sınırları aşarak ülkeyi işgal edemeyeceğini vurgulamıştır.