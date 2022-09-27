Serhenk Ne Demek? Selçuklular’da ve Osmanlı’da Serhenk Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Ne?

Serhenk görevi nedir sorusu, son zamanlarda, özellikle Türk İslam devlet geleneği ile ilişkili olarak merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Yüzlerce senelik cihan hakimiyeti bulunan Türk İslam Devletleri'nin saray işleyişleri de tarihi açıdan önem arz etmektedir. Peki, serhenk ne iş yapar? Serhenk ne demek? İşte detaylar...

Serhenk Ne Demek?

Kelime, köken olarak Farsça'dır ve ser(baş) ve henk(asker) kelimelerinden oluşmaktadır. Farsça'da baş asker olarak adlandırılan serhenk, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinde ve dilleri içerisinde ''çavuş, divan-ı humayun çavuşu, durbaş'' olarak isimlendirilmiş ve Türk İslam devlet ve saray geleneği ile işleyişi içerisinde yüzyıllar boyunca bu sayede varlığını sürdürmüştür.

Selçuklularda ve Osmanlıda Serhenk Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Ne?

Türk İslam devletleri içerisinde; saraylar, hükümdarın ve hükümdarın ailesinin yaşamakta olduğu haneleri ve de bunun yanı sıra, devletin de yönetildiği merkez idi. Saray teşkilatı içinde, sultanların hem resmi hem de özel işlerini yürütmekte olan çeşitli görevliler yer almaktaydı. Bunlardan bir tanesi de serhenk olarak bilinen görevlilerdir. Serhenk Büyük Selçuklu Devleti içerisinde, seyahat ve törenlerde sultanın yol nizamını sağlamakla görevli olan kişilere verilen bir isimdir. Serhenk'in görevi pek de kolay değildir çünkü Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının yanına herhangi birinin yaklaşması oldukça zordur.

Bu sebeple, serhenk görevi için iş başında bulunan kişiler oldukça güvenilir ve rüştünü ispatlamış olan kişilerdir. Törenlerde yahut halkın arasına karışmak isteyen hükümdarların önlerinden giden ve yolları açan serhenkler, Osmanlılar'ın hakimiyet dönemlerinde de saray görevlileri arasında bulunuyordu. Selçuklu döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de serhenk görevi; sultanın önünden giderek yolun nizamını ve düzenini sağlayarak açmasıdır.