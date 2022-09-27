Şeri Hukuk Nedir? Şer’i Hukuk Kuralları ve Unsurları Neler, Başındaki Kim ve Hangi Davalara Bakar?

Şeri hukuk nedir sorusu, Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemini araştıran herkesin yanıtını öğrenmek istediği bir sorudur. Çünkü şeri hukuk Osmanlı hukukunun en önemli unsurlarından bir tanesidir. Çoğu zaman okullarda şeri hukuk nedir sorusunun yanıtı öğretilse de şeri hukuk hakkında yanıtı merak edilen başka sorular da bulunur. Bu sorular arasında "Şeri hukuk kuralları ve unsurları neler? Şeri hukuk başında kim var, hangi davalara bakar?" soruları yer alır. İşte şeri hukuk kuralları ve unsurları hakkında detaylar...

Şeri Hukuk Nedir?

Osmanlı Devletinde Şer'i hukuk ve Örfi hukuk olmak üzere iki hukuk kavramı bulunur. Şer'i hukuk, İslam kurallarına göre düzenlenen kanunlara verilen isimlerdir. Kaynağı Kuran-ı Kerim, sünnetler, icma ve kıyastır. Din ve yasama işlerinden Şeyh'ül- İslam sorumludur ancak yargılama yetkisi yoktur. Şeri'i hukukun temeli Hanefi mezhebine dayanmaktadır. Şeri hukukun geçerli olması için hiçbir kişi veya kurumun tasdikine gerek yoktur. yalnızca fıkıh kitaplarında tedvin edilmiş hukuki hükümler geçerlidir.

Şer'i Hukuk Kuralları ve Unsurları Neler?

Şeri hukuk kuralları; İslam dinin kitabi olan Kuran'ı Kerim ne emrettiyse ona göre uygulanan kurallardır. Bu kurallar oluşturulurken yalnızca Kuran-ı Kerim baz alınmamış aynı zamanda sünnetler, icma ve kıyas da baz alınmıştır.

Şeri Hukuk Başındaki Kim ve Hangi Davalara Bakar?

Şer'i hukuk kaynağı Kuran-ı Kerim olan ve yalnız İslam Devletlerinde uygulanan bir hukuk kavramıdır. Şer'i hukukta din ve yasama işleri Osmanlı Devletinde "şeyhülislam" a aitti. Ancak yargılama yetkisi tamamen farklı bir kişi olan Kazasker ve kadılardı. Kazaskerler, Osmanlı yargı sistemini oluşturan kadıların tayinini ve terfilerini düzenlerdi. İstanbul Kadısı ise tüm osmanlı sınırları içerisinde en yüksek rütbeli yargıçtı. Şeri hukuk davalarına kadılar bakardı ancak başlarında baş kadı manasına gelen Kadilkudat bulunurdu. Bakılan davalar ise; müslümanların ceza, ticaret sivil hukuk farketmeksizin tüm davalardı.